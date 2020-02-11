أشعرها بأنك لن تفرط فيها :

كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدثت عائشة رضي الله عنها عن قصة أم زرع وزوجها الذي كان يحسن إليها ولكنه فارقها فالنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال لعائشة رضي الله عنها عندها : (( كنت لكي كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك )) إذا كان لها هوية شجعها وشاركها في إبداء الرأي كالبحث العلمي أو الطبخ أو الخياطة ونحوها فشجعها على ذلك ولا تقل : أنا لا أفهم ،و حاول أن توفر لها الإمكانات التي تشجعها على المثابرة وتحصيل المعارف .