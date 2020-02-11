اللهم لك الحمد ولك الشكر ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

(الحمد لله)

هي أول كلمة قالها سيدنا آدم عليه السلام بعد أن خلقه الله، وأول كلمة موجودة في القرآن الكريم ،وافضل الناس يوم القيامة هم الحامدون.

كل مايأتيك هو خير من الله

اصبر وتوكل عليه

ودع ظنك بالله جميلا

قل

الحمد لله

على ماأصابك ولاتجزع

قل

الحمد لله

فإن للحمد فضل عظيم

الحمد لله

تملأ الميزان يوم القيامة، كما أنها تملأ ما بين السماوات والأرض و