اللهم لك الحمد ولك الشكر ...

اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
- إنضم
- 25 ماي 2018
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- محل الإقامة
- Algerie
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(الحمد لله)
هي أول كلمة قالها سيدنا آدم عليه السلام بعد أن خلقه الله، وأول كلمة موجودة في القرآن الكريم ،وافضل الناس يوم القيامة هم الحامدون.
كل مايأتيك هو خير من الله
اصبر وتوكل عليه
ودع ظنك بالله جميلا
قل الحمد لله على ماأصابك ولاتجزع
قل الحمد لله فإن للحمد فضل عظيم
الحمد لله تملأ الميزان يوم القيامة، كما أنها تملأ ما بين السماوات والأرض و
الحمد لله من أحب الكلام إلى لله تعالى
*قل الحمد لله*
لك الحمد على كل النعم دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها ومالم نعلم، لك الحمد ياولي النعم على كل النعم التي لانشعر بها لاعتيادنا عليها، لك االحمد حتى ترضى يارب.
لاتظن الحمد على النعم أمرا يسيرا! بل شرع الحمد عند جليل النعم وعظيمها!
تقضي حاجتك فتحمد الله
وتأكل الأكلة فتحمد الله
وتستيقظ من نومك فتحمد الله
وتشرب الشربة فتحمد الله
ومن رزق هذه النعم، فقد حيزت له أصولها، قل الحمد لله وملء قلبك حبا للمنعم وشكرا له وخوفا من زوالها وطمعا بالمزيد.
"يااااااا الله "
لك الحمد حمدا حمدا
ولك الشكر شكرا شكرا
.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(الحمد لله)
هي أول كلمة قالها سيدنا آدم عليه السلام بعد أن خلقه الله، وأول كلمة موجودة في القرآن الكريم ،وافضل الناس يوم القيامة هم الحامدون.
كل مايأتيك هو خير من الله
اصبر وتوكل عليه
ودع ظنك بالله جميلا
قل الحمد لله على ماأصابك ولاتجزع
قل الحمد لله فإن للحمد فضل عظيم
الحمد لله تملأ الميزان يوم القيامة، كما أنها تملأ ما بين السماوات والأرض و
الحمد لله من أحب الكلام إلى لله تعالى
*قل الحمد لله*
لك الحمد على كل النعم دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها ومالم نعلم، لك الحمد ياولي النعم على كل النعم التي لانشعر بها لاعتيادنا عليها، لك االحمد حتى ترضى يارب.
لاتظن الحمد على النعم أمرا يسيرا! بل شرع الحمد عند جليل النعم وعظيمها!
تقضي حاجتك فتحمد الله
وتأكل الأكلة فتحمد الله
وتستيقظ من نومك فتحمد الله
وتشرب الشربة فتحمد الله
ومن رزق هذه النعم، فقد حيزت له أصولها، قل الحمد لله وملء قلبك حبا للمنعم وشكرا له وخوفا من زوالها وطمعا بالمزيد.
"يااااااا الله "
لك الحمد حمدا حمدا
ولك الشكر شكرا شكرا
.