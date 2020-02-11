السلام عليكم

متوفر 500 دولار سكريل

الدفع عن طريق ccp ب 193 دج

العمولة يتحملها المشتري (1.45%)

اقل مبلغ الحجز هو 50$

يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي

ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا