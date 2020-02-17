اكثروا من الأعمال الصالحة ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,728
النقاط
1,371
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اكثروا من الأعمال الصالحة الخفية
كل قول أوعمل يرضي الله فهو عبادة، لذا يجب الإنسان ان يكثر من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله، "والحسنات يذهبن السيئات"
والحسنات تضاعف ومثرة الطاعات لله عز وجل، تحعل الايمان يزداد في قلب المؤمن ويخشى الله في السر والعلن ،ان صلحت النية صلح العمل،
مثال:
إذا كان الإنسان نوى ان يكثر من ذكر الله ،اما لتغفر ذنوبه أوليذهب همه او...الخ
فجعل بعد كل صلاة فرض يستغفر 100مرة ففي اليوم يستغفر 500مرة ويكون استغفاره نافع له شاهد له لأن نيته نفعته أولا، اما ان كانت نيته رياء فيستغفر من اجل ثناء الناس عليه فلا يكسب اجرا في استغفاره ،لذا على الإنسان ان يصلح نيته أولا ثم يصلح عمله بالمداومة عليه ،وان لايتكاسل فإن كثرة الأعمال الصالحة تجعل نفس الإنسان تتشوق إلى لقاء الله، قال تعالى"فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه أحدا".
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,728
النقاط
1,371
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
الصدقة لعلها المنجية

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(إماطة الأذى عن الطريق صدقة)
كل طريق مررتم به ازيلو كل مايؤذي البشر والحيوانات والطير
(الإبتسامة في وجه أخيك صدقة)
الإبتسامة إدخال الفرحة على قلب مسلم والإبتسامة مفتاح القلوب
(داوو مرضاكم بالصدقة)
قد ينفق المريض آلاف المئات من اجل دواء له بينما مبلغ يسير قد يكون سبب في شفاءه
(الكلمة الطيبة صدقة)

افضل الصدقات سقيا ماء
تصدقوا وأكثروا منها فالصدقة تطهر النفس
 
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