بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اكثروا من الأعمال الصالحة الخفية

كل قول أوعمل يرضي الله فهو عبادة، لذا يجب الإنسان ان يكثر من الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله،

"والحسنات يذهبن السيئات"

والحسنات تضاعف ومثرة الطاعات لله عز وجل، تحعل الايمان يزداد في قلب المؤمن ويخشى الله في السر والعلن ،ان صلحت النية صلح العمل،

مثال:

إذا كان الإنسان نوى ان يكثر من ذكر الله ،اما لتغفر ذنوبه أوليذهب همه او...الخ

فجعل بعد كل صلاة فرض يستغفر 100مرة ففي اليوم يستغفر 500مرة ويكون استغفاره نافع له شاهد له لأن نيته نفعته أولا، اما ان كانت نيته رياء فيستغفر من اجل ثناء الناس عليه فلا يكسب اجرا في استغفاره ،لذا على الإنسان ان يصلح نيته أولا ثم يصلح عمله بالمداومة عليه ،وان لايتكاسل فإن كثرة الأعمال الصالحة تجعل نفس الإنسان تتشوق إلى لقاء الله، قال تعالى