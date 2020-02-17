مشاركتي الرمزية في مسابقة المحاولة الابداعية لطفلك

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 46,649
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه مشاركة ابنتي البسيطة في المسابقة
تقريبا عمرها أربع سنوات
وهي لوحة خلابة ههههه
شرحي للوحة
من اليمين أخوها ثم أنا ثم هي وشعرها طوييييل ثم والدها باللون الازرق قاتلي بابا يحب اللون الازرق ههه والدها اصطاد سمكة
رسمتنا في فسحة علئ القارب في البحر
السماء صافية. والشمس ساطعة
واضح اني انا مصدومة من جمال الرحلة هههه
حتئ رسمتني داهشة واقفز معاها
في امان الله
هذه مشاركة ابنتي البسيطة في المسابقة
تقريبا عمرها أربع سنوات
وهي لوحة خلابة ههههه
شرحي للوحة
من اليمين أخوها ثم أنا ثم هي وشعرها طوييييل ثم والدها باللون الازرق قاتلي بابا يحب اللون الازرق ههه والدها اصطاد سمكة
رسمتنا في فسحة علئ القارب في البحر
السماء صافية. والشمس ساطعة
واضح اني انا مصدومة من جمال الرحلة هههه
حتئ رسمتني داهشة واقفز معاها
في امان الله