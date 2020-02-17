مشاركتي الرمزية في مسابقة المحاولة الابداعية لطفلك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتههذه مشاركة ابنتي البسيطة في المسابقةتقريبا عمرها أربع سنواتوهي لوحة خلابة هههههشرحي للوحةمن اليمين أخوها ثم أنا ثم هي وشعرها طوييييل ثم والدها باللون الازرق قاتلي بابا يحب اللون الازرق ههه والدها اصطاد سمكةرسمتنا في فسحة علئ القارب في البحرالسماء صافية. والشمس ساطعةواضح اني انا مصدومة من جمال الرحلة ههههحتئ رسمتني داهشة واقفز معاهافي امان الله