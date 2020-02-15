مشاركتي الرمزية في مسابقة (المحاولة الابداعية لطفلك )

ملكة زوجي
:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
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طاقم المشرفات
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اسعد الله مسائكم بكل خير احبتي في الله
اليوم حبيت ان اقدم لكم مشاركتي الرمزية في مسابقة الابداعية لطفلك
ارجوا ان ينال استحسانكم مارسمته ابنتي الغالية ذات عمر 4 سنين
وهي تحب الرسم كثيرا وتتقنه نوعا ما هههههه
اليكم مراحل الرسم
.هنا بداية الرسم مع بعض المراحل مصورة
المرحلة الثانية وهي التلوين
المرحلة الاخيرة وهي الشكل النهائي للرسمة الجميلة
ارجوا ان تنال رسمة ابنتي اعجابكم
في انتظار تفاعلكم
وياريت تشاركونا في المسابقة احبابي