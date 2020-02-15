مشاركتي الرمزية في مسابقة (المحاولة الابداعية لطفلك )

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,915
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
23333.gif



اسعد الله مسائكم بكل خير احبتي في الله

صوني.gif
اليوم حبيت ان اقدم لكم مشاركتي الرمزية في مسابقة الابداعية لطفلك
ارجوا ان ينال استحسانكم مارسمته ابنتي الغالية ذات عمر 4 سنين
وهي تحب الرسم كثيرا وتتقنه نوعا ما هههههه 🥰 😇🤭🤭🤭
اليكم مراحل الرسم

.هنا بداية الرسم مع بعض المراحل مصورة

لولو3.gif



المرحلة الثانية وهي التلوين


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المرحلة الاخيرة وهي الشكل النهائي للرسمة الجميلة

لولو2.gif

ارجوا ان تنال رسمة ابنتي اعجابكم
في انتظار تفاعلكم
وياريت تشاركونا في المسابقة احبابي


9999999999999.gif
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,915
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
شاركونا اخوتي .....
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