"الله كريم"إذا أعطى أدهش ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موسى عليه السلام أراد من السماء! لكن الله أراد له ان يضرب بالعصا ،فتنبثق اثنا عشر عينا من الصخر ،هاجر أرادت الماء من الصفا والمروة لكن الله أخرج زمزم من تحت قدم اسماعيل ،سبحان الله قدرته على ايجاد أماكن جديدة أبعد من آمالنا وإدراكنا الكريم إذا أعطى أدهش، "الله كريم "ماذا تعني يعطي كثيرا بل أكثر مما يدرك عقلك أكثر بكثير من خيالاتك لايحد كرمه جدران يأسك ،وليس قادر على اعطائك أمنتياتك فحسب ،بل وقادر على أن يخلق لك أمنيات أجمل مما تريد ،وقادر على أن يعطيك حتى تنسى أنك قد شقيت قط ،قادر على أن يمحو ملامح البؤس على وجهك، أتضيق والله ربك!

سبحانك ربي ماأعظمك، وبحالي أعلم ،مهما تضيق سعتك، تجد عند الله بابا أوسع مما تظن،

لاتظن أن الله غافل عن قلبك، عن حزنك، عن تلك الكلمة التي جرحت مشاعرك عن ذلك الألم الذي مزق فؤادك، عن ذلك الحلم الذي تحطم امام عينيك ،عن تلك الهزائم التي شعرت بها ،لاتظنه ينسى امتناعك عن رد الإساءة لبقاء المودة ،لاينسى غفرانك لزلات من تحب لبقاء الحب حاشاه ربي عن ذلك (لايضل ولاينسى).

والله حاشاه ان يرى الحيرة في عينيك بحثا عن حبله ثم يترك قدميك تفلت ولايجذبك إليه، إنما يريد منك تمام السعي، فإذا بلغت مع قلبك السعي وبات قلبك مهترئا يسع الكثير من النور ،أبدلك الله قلبا سليما هو النور، اقبل ولاتخف واستمسك.