كيف النجاة من هذا المأزق إذا حصل ؟ ( لا قدر الله)

السلام عليكم



أنا شاب من تونس و على أبواب التخرج من مدرسة المهندسين و لله الحمد . لقد تعرفت على هذا منتديات اللمة قبل 4 أيام فقط و قد إستهوتني العقول الراجحة الموجودة هنا و قررت التسجيل في المنتدى بكل رحابة صدر .



إسم هذا المنتدى فرغ واش فى قلبك أي أنه بإمكاني تفريغ قلبي و هذا ما سأفعله بعون الله .



مشكلتي أني وسيم و هذا تسبب بتقرب الفتيات منّي طوال الفترة الثانوية و الجامعية و لكن كنت دائما أبعدهن بلطف و أتجاهلهن بصفة مستمرّة على الهاتف و الفايسبوك و أنا مقيم لكل واجباتي الدينية و أحترم حدود الله . لكن خوفي الأكبر هو أن أقع في مأزق محدد و هو أن تتبلى عليّ فتاة بسبب رفضي المستمر لإضافتها على الفايسبوك و أود أيضا أن أسأل عن ما يجب فعله في حال إستدرجتني إمرأة لمنزل تحت ذريعة ما و من ثُم تراودني عن نفسي أو تهددني بالصراخ و الإفتراء بالباطل في حال لم أنصاع لرغباتها .

في هذه الحالة ما هو السبيل للخروج من هذا المأزق ؟ أنا فكرت بالكذب على المرأة و إخبارها بأني مصاب مثلا بمرض الكِلى أو السكري و بالتالي غير قادر على تلبية رغباتها و هكذا يمكن الخروج من المأزق من دون أن تقوم المرأة بتنفيذ تهديدها بالصراخ و إتهامي بالباطل ، هل عندكم أفكار أخرى للنجاة ؟



كما تعلمون أن كل الشباب معرضون لهذه المصيبة و لكذلك وجب الحذر و تحضير خطط للنجاة منها و نحن هنا في تونس مجتمع منفتح جدا على الأفكار الأوروبية العلمانية و هذه الحوادث محتملة الوقوع للأسف