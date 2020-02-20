الدعاء الذي لا يكاد يرد

قال ابن القيم رحمه الله:

وإذا جمع الدعاءُ

حضورَ القلب وجمعيتَه بكلّيته على المطلوب،

+ وصادف وقتًا من أوقات الإجابة الستة وهي:

الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان، وبين الأذان والإقامة،

وأدبار الصلوات المكتوبات، وعند صعود الإِمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة،

وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم؛

+ وصادف خشوعًا في القلب، وانكسارًا بين يدي الربّ، وذلاًّ له، وتضرّعًا ورِقّةً؛

+ واستقبل الداعي القبلة،

+ وكان على طهارة،

+ ورفع يديه إلى الله تعالى،

+ وبدأ بحمد الله والثناء عليه،

+ ثم ثنّى بالصلاة على محمَّد عبده ورسوله ﷺ ،

+ ثم قدّم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار،

+ ثم دخل على الله، وألحّ عليه في المسألة، وتملّقه،

+ ودعاه رغبة ورهبة،

+ وتوسّل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده،

+ وقدّم بين يدي دعائه صدقة

= فإنّ هذا الدعاء لا يكاد يُرَدّ أبدًا،