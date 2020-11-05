ان الله قريب مجيب سميع الدعاء ...

اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
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العمر
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محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لاتظن أن دعاءك لايستجاب ،الله يسمعك ،يدبر أمرك يكتب لك كل خير ،ويصرف عنك الشر برحمته، اطمئن الله لا ينساك، واصل دعاءك لو كل شيئ ضدك الله قريب مجيب ،أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ، يقول ابن القيم:
وإذا جمع الدعاء حضور القلب ،وجمعيته بكليته على المطلوب ،وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي:
الثلث الأخير من الليل
وعند الأذان
بين الأذان والإقامة
وأدبار الصلوات
وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة
وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم
وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الله وذلا له وتضرعا ورقة
واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة ،فإن هذا الدعاء لايكاد يرد أبدا .
"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,753
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الدعاء هو العبادة
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز اختي جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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