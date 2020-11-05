ان الله قريب مجيب سميع الدعاء ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



لاتظن أن دعاءك لايستجاب ،الله يسمعك ،يدبر أمرك يكتب لك كل خير ،ويصرف عنك الشر برحمته، اطمئن الله لا ينساك، واصل دعاءك لو كل شيئ ضدك الله قريب مجيب ،أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة ، يقول ابن القيم:

وإذا جمع الدعاء حضور القلب ،وجمعيته بكليته على المطلوب ،وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهي:

الثلث الأخير من الليل

وعند الأذان

بين الأذان والإقامة

وأدبار الصلوات

وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة

وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم

وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الله وذلا له وتضرعا ورقة

واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى وبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار ثم دخل على الله وألح عليه في المسألة ودعاه رغبة ورهبة وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة ،فإن هذا الدعاء لايكاد يرد أبدا .

"وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين"