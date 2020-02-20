الجهاد الأكبر لتعليم الأولاد:

فالجهاد الأكبر لتعليم الأولاد هو جهد الأم فالأب لا يتسلم أولاده إلا بعد السبع أو الثمن سنين ، فإذا كانت الأم ذات دين أسست ولدها على ذلك وإلا كان الخراب والدمار ، فالأم هي نصف المجتمع وهي أنجبت النصف الآخر ، فهي صانعة الرجال ، وصانعة الأقزام ، فالأم مدرسة ، فاختر لولدك مدرسة تصنع الرجال .

: قال تعالى {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } .

وقال أيضاً : { هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ }. فالرجل ستر على زوجته وهي كذلك .

وجعل سبحانه وتعالى للرجل حق على زوجته كما للزوجة حق على زوجها ، قال تعالى : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ }