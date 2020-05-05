لرجال أيضاً حقوق هي :

1- اختيار من ستكون شريكة حياته في هذه الدنيا ، وعليه بذلك أن ينتصح بأحسن النصائح وأفضلها ، قدمها له النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال " تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك " صحيح أبي داود . معنى تربت يداك " أي افتقرت فامتلأت ترابا " إذا لم تفعل بنصيحة محمد صلى الله عليه وسلم

2- فإذا تزوجت امرأة لمالها وليست صاحبة دين ما الذي سيحصل ؟ من المعلوم أن الله تعالى جعل القوامة للرجل على المرأة بشيئين *- بما فضل الله بعضهم على بعض . *- وبما أنفقوا من أموالهم .

*- فإذا أنفقت المرأة على الرجل فقد أخذت منه نصف القِوامة – ومن المعلوم أن أكثر من 90% من المشاكل هي في بيوت العاملات إلا امرأة صاحبة دين .

فإذا كانت المرأة ذات مال وقلة دين فسرعان ما تمن على الرجل ، فهي ضعيفة فهي سريعة الغضب وسريعة الرضى ، فإذا غضبت لا ترى فيك حسنة ولو كانت فيك ،

والحديث شاهد " لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط " فالأمر الذي يفتت الكبد قولها لم نر منك خيراً قط ولو أحسنت معها العمر كله فتجعله هباءً منثورا بغضب يومٍ واحد . وإذا رضيت عنك ما تركت حسنة واحدة إلا ونسبتها لك ووضعتها فيك وإن لم تكن فيك واحدة منها .

*- أما الحسب والنسب ، فإذا لم يكن هناك كفاءة بالنسب يُذَل الرجل

*- وأما الجمال فإنه يفقد قيمته مع العشرة الدائمة بين الرجل والمرأة ، ولهذا امرأة جميلة ذات دين بالطبع أفضل .

*- فاظفر بذات الدين ، فإن المرأة ذات الدين هي صلاح لك ولأبنائك ، قال عليه الصلاة والسلام " إنما الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة " صحيح ابن ماجه وقال أيضاً " خير نسائكم الولود الودود المواسية المواتية إذا اتقين الله وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم . ‌

وقال أيضاً " ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاوة فمن السعادة المرأة تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك والدار تكون واسعة كثيرة المرافق ومن الشقاوة المرأة تراها فتسوؤك وتحمل لسانها عليك وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك والدابة تكون قطوفا فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك والدار تكون ضيقة قليلة المرافق ] . الصحيحة

*- فالجهاد الأكبر لتعليم الأولاد هو جهد الأم فالأب لا يتسلم أولاده إلا بعد السبع أو الثمن سنين ، فإذا كانت الأم ذات دين أسست ولدها على ذلك وإلا كان الخراب والدمار ، فالأم هي نصف المجتمع وهي أنجبت النصف الآخر ، فهي صانعة الرجال ، وصانعة الأقزام ، فالأم مدرسة ، فاختر لولدك مدرسة تصنع الرجال .

: قال تعالى {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } .

وقال أيضاً : { هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ }. فالرجل ستر على زوجته وهي كذلك .

وجعل سبحانه وتعالى للرجل حق على زوجته كما للزوجة حق على زوجها ، قال تعالى : { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}