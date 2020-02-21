لراحة قلبكن وارواحكن

ماغيكاي تشان
:: مشرفة :: نجمة اللمة
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكن وملاها يمنا وبركة
تجدين روحك قلقة و مهمومةاياكي ان تذهبي لغرفتك وتبقين فيها وحدك وتغلقي بابها و تبدئي البكاء والنحيب
لا لا لا لا ساريك باذن الله ماتفعلينه في ربع ساعة و بعدها ستكونين في غاية الراحة والسعادة باذن الله
أولا:
توضئي منها تتبعي سنة الرسول صلى الله عليه و سلم الذي وصانا بالوضوء عند الغضب
ثانيا:
افرشي سجادتك في مكان هاديء في المنزل
ثالثا:
صلي ركعتين لله بنية الفرج و اعدك ستكونين مرتاحة وهذا اقل ما يقال بين يدي الله عز وجل
رابعا:
أطيلي في السجود واذا اردتي البكاء ابكييييي و افرغي قلبك ( البكاء بين يدين الله راحة ) و اطلبي من الله ان يريح قلبك و يبعد عنك كل شر و وسواس من الشيطان
خامسا:
أدعي دعاء ما بين السجدتين الأدعية السبع
سادسا:
قبل التسليم قولي اللهم اني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي وترحمني يارحمن يارحيم وبعدها سلمي وأدعي بما تحبين
سابعا:
بعد ما تكملي صلاتك ابدئي التسبيح بأصابعك وانتِ لاتزالين جالسة على سجادتك و ابدأي الاستغفار ..
استغفر الله .. استغفر الله .. استغفر الله .. استغفر الله .. وقولي لا حول ولا قوة الا بالله .. قدر استطاعتكوالله مفعولها رائع
ثامنا:
أذكري الله بصوت مسموع ليدخل في أذنيك وقلبك وكل مكان فيك ينقيها ويبعد عنك الشيطان
تاسعا:
افتحي المصحف واقرئي ما تيسر منه والله كل الهموم تزول
عاشرا:
فوضي أمرك ل الله وهو القادر على كل شيء واصبري فالصبر مفتاح الفرج
صدقيني سترتاحين والله لان البكاء ليس حلا ولا الحزن حل ولا الاكتئاب حلكل الحلول عند الله سبحانه وتعالى
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
" وذَكِرْ فإن الذكرى تنفع المؤمنين "
"وماتدري نفس بأي أرض تموت وإن الساعة آتية لاريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون "
دمتم في رعاية الله وحفظه
منقولة
اتمنى منكن الدعاء لكاتبتها
بارك الله فيها وجزاها كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتها
تحياتي القلبية لكن
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكن وملاها يمنا وبركة
تجدين روحك قلقة و مهمومة
لا لا لا لا ساريك باذن الله ماتفعلينه في ربع ساعة و بعدها ستكونين في غاية الراحة والسعادة باذن الله
أولا:
توضئي منها تتبعي سنة الرسول صلى الله عليه و سلم الذي وصانا بالوضوء عند الغضب
ثانيا:
افرشي سجادتك في مكان هاديء في المنزل
ثالثا:
صلي ركعتين لله بنية الفرج و اعدك ستكونين مرتاحة وهذا اقل ما يقال بين يدي الله عز وجل
رابعا:
أطيلي في السجود واذا اردتي البكاء ابكييييي و افرغي قلبك ( البكاء بين يدين الله راحة ) و اطلبي من الله ان يريح قلبك و يبعد عنك كل شر و وسواس من الشيطان
خامسا:
أدعي دعاء ما بين السجدتين الأدعية السبع
سادسا:
قبل التسليم قولي اللهم اني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي وترحمني يارحمن يارحيم وبعدها سلمي وأدعي بما تحبين
سابعا:
بعد ما تكملي صلاتك ابدئي التسبيح بأصابعك وانتِ لاتزالين جالسة على سجادتك و ابدأي الاستغفار ..
استغفر الله .. استغفر الله .. استغفر الله .. استغفر الله .. وقولي لا حول ولا قوة الا بالله .. قدر استطاعتك
ثامنا:
أذكري الله بصوت مسموع ليدخل في أذنيك وقلبك وكل مكان فيك ينقيها ويبعد عنك الشيطان
تاسعا:
افتحي المصحف واقرئي ما تيسر منه والله كل الهموم تزول
عاشرا:
فوضي أمرك ل الله وهو القادر على كل شيء واصبري فالصبر مفتاح الفرج
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
" وذَكِرْ فإن الذكرى تنفع المؤمنين "
"وماتدري نفس بأي أرض تموت وإن الساعة آتية لاريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون "
دمتم في رعاية الله وحفظه
منقولة
اتمنى منكن الدعاء لكاتبتها
بارك الله فيها وجزاها كل خير وجعل كل حرف في ميزان حسناتها
تحياتي القلبية لكن