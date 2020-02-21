لراحة قلبكن وارواحكن

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وهو كذلك حبيبتي

العودة الئ الله هي التي تريحنا وتنسينا همومنا

كلما بكينا او حزنا او شعرنا بالخذلان

نلجأ اليه سبحانه وتعالى وسنجد تلك السكينة التي لانجدها مع اي شخص اذانا

مشكورة