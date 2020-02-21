بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

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"نعمة الســتر"



كنت أشتري كل يوم صباحاً من بائع الصحف صحيفة وقد علمني مرةً درساً مهماً سيبقى في ذاكرتي طوال العمر !



سألته مرةً : كيف حالك اليوم ؟

فقال لي : والله في نعمة الستر !



فاندهشت من إجابته وسألته : ولماذا الستر تحديداً ؟

فقال لي : لأنني مستور من كل شيء !



قلت له مداعباً : عن أيّ سترٍ تتحدث، وقميصك مرقّع بألوانٍ شتى !

فقال لي :

يا بنيّ، الستر أنواع :



* عندما تكون مريضاً ولكنك قادر على السير بقدمَيك

فهذا ستر من مذلّة المرض .



* عندما يكون في جيبك مبلغ بسيط يكفيك لتنام وأنت شبعان حتى لو كان خبزاً،

فهذا ستر من مذلّة الجوع.



* عندما يكون لديك ملابس، ولو كانت مرقّعة،

فهذا ستر من مذلّة البرد.



* عندما تكون قادراً على الضحك وأنت حزين لأيّ سبب،

فهذا ستر من مذلّة الإنكسار.



* عندما تكون قادراً على قراءة الصحيفة التي بين يديك،

فهذا ستر من مذلّة الجهل.



* عندما تستطيع أن تتصل في أيّ وقت بأهلك لتطمئن عنهم وتطمئنهم عنك،

فهذا ستر من مذلّة الوحدة.



* عندما يكون لديك وظيفة أو مهنة، حتى لو بائع صحف، تمنعك عن مد يدك الى أيّ شخص،

فهذا ستر من مذلة السؤال.



* عندما يبارك لك الله في أولادك وبناتك، في صحتهم وتعليمهم، وزواجهم، وبيوتهم،

فهذا ستر من مذلة القهر.



* عندما يكون لديك زوجة صالحة، تحمل معك همّ الدنيا،

فهذا ستر من مذلّة الإنكسار .

وتذكّر دائماً أنك تملك نِعَماً يتمناها ملايين‏ البشر ، هذه هي نعمة الستر ، الستر يا بنيّ ليس ستر فلوس، وإنما ستر نفوس ... جعلنا الله واياكم من المستورين بستره الجميل في الدنيا والآخرة .







منقول للافادة باذن الله



الحمد لله على نعمة الستر وعلى نعمه التي لا تعد ولا تحصى

ونساله سبحانه ان يديم علينا نعمه وفضائله

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم