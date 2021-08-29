نعمة الوالدين



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والصلاة والسلام على من لانبي بعده على خير المرسلين على اطهر الخلق محمد عليه الصلاة والسلام اما بعد.

اولا اشتقت لكم والله بالرغم من اني لا اعرف احد بعينه ولكن محبتكم من الله سبحانه وتعالى

وسبحان الله احياان يحب المرء شيئا بدون ان يكون السبب حاضر ..... فاحبكم في الله جميعا



موضوووعي اليوم الفرحه بلقاء الوالدين

اخيرا وقد اعطيت اجازه بعد اربعة شهور والله فرحان مره مره ولله الحمد لكن عندما دخلت البيت!

عندما تنضر اخي واختي الى والديك تقول سبحان الله ..... ما ارق قلب امك عليك

وما اضعف نضرة اباك عليك اباك ينظر اليك نضرة رجل فخوور بك وامك تنضر اليك بدموووع فرحه بلقياك

تخيل ذلك المنضر وستعلم ان والديك من اكبر النعم التي اتاك به الله سبحانه وتعالى

من انا بغير امي ولا ابي من؟

والله ان القلب ليحزن عليهما مااجمل ان تظفر بدعوة من امك او ابيك ارجو من الذين انعم الله عليهما بنعمة الوالدين ان يحافظ عليهما وان يكسب برهما

والله اني حزنت عليهم والله ان القلب يتقطع عندما رايتهم ولكن لم اضهر لهم ذلك يالله هل هناك من هو ارحم منهما......................... .................... ...... نعم هناك

انه (الله) سبحانه وتعالى ربي وربكم ارحم من والديكم لكم ماذا ننتضر الى متى نحارب الله بمعاصينا وهو يرحمنا والله اني يوم رايت امي وابي تقطع قلبي ولكن عندما اعتقد بان هناك من هو ارحم منهما اقول سبحان الله والحمد لله على نعمك التي لا تحصى ومن بينها هذه النعمه العظيمه بان الله يرحمنا .

والله قلت بيني وبين نفسي ان مافيه ارحم من الام هذي وبعدين تتذكر قصة الرسول مع المرضعه الي ترضع ولدها بعد المعركه عندما قال اترون هذه الام المرضعه لولدها فقالو صحابته نعم يارسول الله فقال ربي ارحم بولدها منها .....مختصر القصه

أنه رأى امرأةً من السبي إذا رأتْ ولدًا ألصقتْه ببطنِها ، فقال : أترون هذه واضعةً ولدَها في النارِ ؟ قالوا : لا يا رسولَ اللهِ ، قال : للهُ أرحمُ بعبادِه من هذه بولدِها



الراوي: - المحدث:ابن تيمية - المصدر:مجموع الفتاوى- الصفحة أو الرقم:35/369

خلاصة حكم المحدث:صحيح





اخواني والله ان حياتك ستنقلب راسا على عقب والله والله والله اذالم تكن مع الله ولم تكن قد كسبت بر والديك والله انك خاسر دنياك واخرتك

اما من هو مع الله ويخاف الله سبحانه وتعالى فهذا كسب الدنيا والاخره

ولا تنسى والديك اكسب برهما دع امك تدعو لك بدون ان تقول لها .دع والديك يدعون لك لانهم يرونك المثال لهم وبانك نعمة وهبها الله لهم ...

قل الحمد لله الحمدلله بان والداك احيااء

هناك من يريد لحظة بلقاء والديهم هناك اناس ندمو حين فارقو والديهم وهناك من حرمو عطف ورحمة والديهم اسال الله ان يعوضهم في الدنيا والاخره

ولكن انت يامن هم في مقربة منك ماذا فعلت لهم لا تكن عاصيا لهم الله نهى عن عصيانهما ولو بقول اف لهما ..

نصيحتي لكم تذكرو بانه لم يفت الاوان لبعض منا والله لم يفت ان كنت تريد الحياااة فما الحياة الا بطاعة خالقك وطاعتهما لا تقل اني فعلت امورا سيئة كثيرة لهما وقد فات الاوان

لا والله لم يفت الاوان اكسبو بر والديكم وادعو لهما وقولو ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا

وتذكرو ايضا ان الله تواب رحيم يفرح لتوبة عبده والله انه يفرح وفي الحديث القدسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: قال الله تبارك وتعالى: (يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة)

الراوي: أنس بن مالك المحدث:الألباني - المصدر:صحيح الجامع- الصفحة أو الرقم:4338

خلاصة حكم المحدث:حسن



هل هناك رحمة اكبر من هذة الرحمة سبحان الله ما اعظم رحمتك يا الله

اخوتي والله اني اكتب مالقاه ولانني احبكم ولا زلت وما ازال احبكم فاني اريد نصحكم وتذكيركم بان الله عظم الوالدين وامرنا ببرهما وبان الجنه تحت اقدام الامهات

اريد تذكيركم بالنعم التي انعم الله علينا بها وهي اعضم النعم فبرهما جنتك بالدنيا والاخره وسامحوني على الاطاله

