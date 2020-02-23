مجلة الرياضيات للسنة الثانية ثانوي 2as شعب علمية - محاور الفصل الثاني

algstar
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 41
- النقاط
- 3
- العمر
- 50
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
تحميل مجلة الرياضيات 5min Maths
للسنة الثانية ثانوي 2AS شعب علمية - محاور الفصل الثاني
عبارة عن ملخصات وتمارين مرفقة بالحل
إعداد الأستاذ : شعبان أسامة
بالتنسيق والتعاون مع : الأستاذ بوشناق يوسف , والأستاذ بخاخشة خالد
تشمل المحاور :
المرجح
دراسة الدوال
الزوايا الموجهة
التحويلات النقطية
تحميل من هنا
للسنة الثانية ثانوي 2AS شعب علمية - محاور الفصل الثاني
عبارة عن ملخصات وتمارين مرفقة بالحل
إعداد الأستاذ : شعبان أسامة
بالتنسيق والتعاون مع : الأستاذ بوشناق يوسف , والأستاذ بخاخشة خالد
تشمل المحاور :
المرجح
دراسة الدوال
الزوايا الموجهة
التحويلات النقطية
تحميل من هنا