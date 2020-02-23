مجلة الرياضيات للسنة الثانية ثانوي 2as شعب علمية - محاور الفصل الثاني

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algstar

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 نوفمبر 2019
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محل الإقامة
الجزائر
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ذكر
تحميل مجلة الرياضيات 5min Maths
للسنة الثانية ثانوي 2AS شعب علمية - محاور الفصل الثاني
عبارة عن ملخصات وتمارين مرفقة بالحل
إعداد الأستاذ : شعبان أسامة
بالتنسيق والتعاون مع : الأستاذ بوشناق يوسف , والأستاذ بخاخشة خالد

تشمل المحاور :
المرجح
دراسة الدوال
الزوايا الموجهة
التحويلات النقطية




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