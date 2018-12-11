نموذج اختبار رقم 3 في مادة الرياضيات الفصل الاول الجيل الثاني للسنة الخامسة

الموضوع:

لتحميل الملف على شكل pfd:

لمشاهدة الفيديو الخاص بالحل:

اليكم الروابط للاشتراك:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تمنى عزيزي الزائر من صميم قلبي ان تكون بصحة جيدة واهلا ومرحبا بك في مدونة مدرستي للمحتوى التعليمي التربوي للجيل الثاني في الجزائر.اليوم سنتطرق الى الى النموذج رقم 3 في مدونة مدرستي الجيل الثاني لمادة الرياضيات حيث تعتبر هذه المادة حساسة ومهمة جدا في المسار الدراسي للتلميذ والاستاذ لذا وجب علينا كأسرة تربوية ان نكاثر جهودنا لنتمكن من هاذه المادة جيدا ونفهمها ونفهم المحتوى الذي فيه جيدا وبالتالي يحقق المتعلم النجاح في مساره الدراسي لذا قدمنا لكم اليوم هذا الموضوع الذي امنى ان ينال اعجابكم فهدفنا هو ارضاءالجميع في مدونة مدرستي لذا لا تبخلوا علينا بمشاركة المواضيع مع الاصدقاء لكي تعم الفائدة للجميع لانها صدقة جارية وعلم ينتفع به.كالعادة قمنا بادراج عدة تمارين في النموذج الخاص بالامتحان للسنة الخامسة الفصل الاول للجيل الثاني وقمنا ايضا بادراج وضعية ادماجية في اخر الموضوع .للعلم فان جميع التمارين التي قمنا بها في هذا النموذج فقد قام التلميذ سابقا بدراستها في المدرسة اي انك عزيزي المتعلم لن تجد شيئا لم تقم بدراسته.فنصيحة لك عزيزي المتعلم هو ان تقوم بالمحاولة في التمارين جيدا قبل ان تشرع في النظر الى الاجابة لكي تتعلم من اخطائك ولا تعيد الكرة وتخطا مرة اخرى ، وبعدها قارن نتائجك مع الحل والاجابة النموذجية.كما اؤكد لك عزيزي التلميذ ان ما نقدمه لك هنا في مدونة مدرستي ستجده نسخة طبق الاصل في مايقدم لك عند اجتياز شهادة السانكيام فقط المحتوى الذي يتغير اما النموذج فهو نفسه لذا عندما تقوم بالمحاولة عدة مرات في هذه النماذج التي نقمها لك فسوف تعتاد مثل هذه التمارن والصيغ في الاختبارات ةتجتاز حاجز الخوف الذي يعاني منه الكثير من تلاميذنا الاعزاء.وبالتالي ستحقق النجاح يا بني فكل ما عليك فعله هو الاجتهاد ونحن نقدم لك يد المساعدة عن طريق مدونة مدرستي .فكل من له سؤال سواء كان تلميذ او ولي امر او معلم او اي كان فنحن هنا لنقدم المساعدة للكل فشعارنا نلتقي لنرتقي ونرفع من المستوى التعليمي التربوي ونحقق التقدم معا.لاتنسوا الدعاء لنا وتحفيزنا عن طريق ترك تعليق اسفل هذا الفيديو في المكان المخصص للتعاليق كما ستجدون اسفل هذه المدونة جهة اليسار على اشترك عبر البريد حيث ستضع بريدك الالكتروني وتضغط على زر اشتراك لتصلك مواضيعنا على الايميل فور نزولها على مدونتنا لتستفيد منها فلا تفوت الفرصة صديقي فنت جد محظوظ لاننا هنا نقدم فقط مواضيع تليق بالمحتوى التعليمي التربوي الهادف الى تحقيق النجاح وهو كل مايتمناه اي فرد في كل المجالات ، نحن حقا نريد دعمكم فقط اخوتي في الله فلا تبخلوا علينا بذلك لنستمر في نشر هاته المواضيع كل يوم وكل لحظة لاننا اسرة تربوية وااحدة وجب علينا ان نساعد بعضنا البعض.في الاخير اخوتي في الله ان اعجبكم الموضوع لا تبخلوا علينا بمشاركته مع الاصدقاء لانه علم ينتفع به وصدقة جارية تضاف الى ميزان حسناتك باذن الله.ولا تنسوا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لاننا ننشر مثل هاته المواضيع دائما ونعلن اي جديد، لذا كن اول من يشاهدها عبر الاشتراك في قناتنا على اليوتوب وصفحتنا على الفايسبوك وباقي المواقع ، ولا تنسى زيارتنا على موقعنا من حين الى اخر.💗💗شكرا جزيلا لمروركم الطيب اخوتي في الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.💗💗