شخصيات عامة في قنواتنا مشكوك في امرهم

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
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- 11,651
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
السلام عليكم احبتي
بسبب وسائل الاعلام المتنوعة
الثقيلة منها على وجه الخصوص كالقنوات التلفزيونية
و مختلف وسائط التواصل و وسائله كالفضاء الازرق
ظهرت لنا كائنات غريبة نكرة
منها من جلس على كرسي الافتاء و اصبح مشهورا و الكارثة انه يخطيء في الفاتحة
و في قصار السور فكيف له و كيف يسمح له بالخوض في امر جلل
في ديننا الحنيف
ليس له شهادات في التخصص و لا مؤلفات مميزة
كل ما يملكه معارف في تلك القناة اتاحت له الفرصة و ارغمتنا على سماع بهرجاته
و خلطاته و زلاته
فأصدأ رؤوسنا و استحيينا امام الامم فكيف لأمة مثل الجزائر
بكل ما تملكه من ثروة بشرية و فكرية و علماء عظام
كيف لا تتاح الفرصة لأهل الاختصاص الموثوقين في علمهم و المتمكنين من رصيدهم
و تتاح الفرصة لثرثارين رويبضة
باختصار هته القنوات غير موثوق فيها
و عملها ممنهج و مقصود في تحطيم الجزائر
و تجهيل الشعب و افراغه روحيا و وجدانيا
فهته القنوات ليست منا و لسنا منها
قنوات منحرفة
و الجزائر اكبر من ان يكونوا لها واجهة
بسبب وسائل الاعلام المتنوعة
الثقيلة منها على وجه الخصوص كالقنوات التلفزيونية
و مختلف وسائط التواصل و وسائله كالفضاء الازرق
ظهرت لنا كائنات غريبة نكرة
منها من جلس على كرسي الافتاء و اصبح مشهورا و الكارثة انه يخطيء في الفاتحة
و في قصار السور فكيف له و كيف يسمح له بالخوض في امر جلل
في ديننا الحنيف
ليس له شهادات في التخصص و لا مؤلفات مميزة
كل ما يملكه معارف في تلك القناة اتاحت له الفرصة و ارغمتنا على سماع بهرجاته
و خلطاته و زلاته
فأصدأ رؤوسنا و استحيينا امام الامم فكيف لأمة مثل الجزائر
بكل ما تملكه من ثروة بشرية و فكرية و علماء عظام
كيف لا تتاح الفرصة لأهل الاختصاص الموثوقين في علمهم و المتمكنين من رصيدهم
و تتاح الفرصة لثرثارين رويبضة
باختصار هته القنوات غير موثوق فيها
و عملها ممنهج و مقصود في تحطيم الجزائر
و تجهيل الشعب و افراغه روحيا و وجدانيا
فهته القنوات ليست منا و لسنا منها
قنوات منحرفة
و الجزائر اكبر من ان يكونوا لها واجهة