شخصيات عامة في قنواتنا مشكوك في امرهم

السلام عليكم احبتي

بسبب وسائل الاعلام المتنوعة

الثقيلة منها على وجه الخصوص كالقنوات التلفزيونية

و مختلف وسائط التواصل و وسائله كالفضاء الازرق

ظهرت لنا كائنات غريبة نكرة

منها من جلس على كرسي الافتاء و اصبح مشهورا و الكارثة انه يخطيء في الفاتحة

و في قصار السور فكيف له و كيف يسمح له بالخوض في امر جلل

في ديننا الحنيف

ليس له شهادات في التخصص و لا مؤلفات مميزة

كل ما يملكه معارف في تلك القناة اتاحت له الفرصة و ارغمتنا على سماع بهرجاته

و خلطاته و زلاته

فأصدأ رؤوسنا و استحيينا امام الامم فكيف لأمة مثل الجزائر

بكل ما تملكه من ثروة بشرية و فكرية و علماء عظام

كيف لا تتاح الفرصة لأهل الاختصاص الموثوقين في علمهم و المتمكنين من رصيدهم

و تتاح الفرصة لثرثارين رويبضة

باختصار هته القنوات غير موثوق فيها

و عملها ممنهج و مقصود في تحطيم الجزائر

و تجهيل الشعب و افراغه روحيا و وجدانيا

فهته القنوات ليست منا و لسنا منها

قنوات منحرفة