حكم تقبيل المصحف عند سقوطه

ناصر dz

ناصر dz

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ما حـكم تقبيـل المصحف عنـد سقـوطه مـن مكان مـرتفع ؟

يجيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:


لا نعلم دليلا على شرعية تقبيله ، ولكن لو قبله الإنسان فلا بأس لأنه يروى عن عكرمة بن أبي جهل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أنه كان يقبل المصحف ويقول هذا كلام ربي ، وبكل حال التقبيل لا حرج فيه ولكن ليس بمشروع وليس هناك دليل على شرعيته ، ولكن لو قبله الإنسان تعظيما واحتراما عند سقوطه من يده أو من مكان مرتفع فلا حرج في ذلك ولا بأس إن شاء الله .
 
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