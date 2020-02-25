Ma$Ter
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طاقم المراقبين
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لا تتأفف من مصاريف بيتك وأولادك
قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ :
(( دينارٌ أنفقته في سبيلِ اللهِ . ودينارٌ أنفقته في رقبةٍ . ودينارٌ تصدقت به على مسكينٍ . ودينارٌ أنفقته على أهلِك . أعظمُها أجرًا للذي أنفقته على أهلِك ))
صحيح مسلم - رقم: (995)
الدرهم الذي أنفقته على أهلِك هذه ليست صدقة عادية بل هي من أعظم الصدقات كما أخبر النبي ﷺ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
طلبُ الحلال ، والنفقة على العيال ؛
بابٌ عظيم لا يعدِلُه شيﺀٌ مِن أعمال البرِّ .
الإيمان الأوسط : (٦٠٩)
قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ :
(( دينارٌ أنفقته في سبيلِ اللهِ . ودينارٌ أنفقته في رقبةٍ . ودينارٌ تصدقت به على مسكينٍ . ودينارٌ أنفقته على أهلِك . أعظمُها أجرًا للذي أنفقته على أهلِك ))
صحيح مسلم - رقم: (995)
الدرهم الذي أنفقته على أهلِك هذه ليست صدقة عادية بل هي من أعظم الصدقات كما أخبر النبي ﷺ .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
طلبُ الحلال ، والنفقة على العيال ؛
بابٌ عظيم لا يعدِلُه شيﺀٌ مِن أعمال البرِّ .
الإيمان الأوسط : (٦٠٩)