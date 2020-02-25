لا تتأفف من مصاريف بيتك وأولادك

قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ :

صحيح مسلم - رقم: (995) صحيح مسلم - رقم: (995)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

الإيمان الأوسط : (٦٠٩) الإيمان الأوسط : (٦٠٩)

(( دينارٌ أنفقته في سبيلِ اللهِ . ودينارٌ أنفقته في رقبةٍ . ودينارٌ تصدقت به على مسكينٍ . ودينارٌ أنفقته على أهلِك . أعظمُها أجرًا للذي أنفقته على أهلِك ))الدرهم الذي أنفقته على أهلِك هذه ليست صدقة عادية بل هي من أعظم الصدقات كما أخبر النبي ﷺ .طلبُ الحلال ، والنفقة على العيال ؛بابٌ عظيم لا يعدِلُه شيﺀٌ مِن أعمال البرِّ .