لا تتأفف من مصاريف بيتك وأولادك

Ma$Ter

Ma$Ter

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لا تتأفف من مصاريف بيتك وأولادك

قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ :
(( دينارٌ أنفقته في سبيلِ اللهِ . ودينارٌ أنفقته في رقبةٍ . ودينارٌ تصدقت به على مسكينٍ . ودينارٌ أنفقته على أهلِك . أعظمُها أجرًا للذي أنفقته على أهلِك ))
📚 صحيح مسلم - رقم: (995)

الدرهم الذي أنفقته على أهلِك هذه ليست صدقة عادية بل هي من أعظم الصدقات كما أخبر النبي ﷺ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
طلبُ الحلال ، والنفقة على العيال ؛
بابٌ عظيم لا يعدِلُه شيﺀٌ مِن أعمال البرِّ .
📚 الإيمان الأوسط : (٦٠٩)
 
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