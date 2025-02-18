أفضل الصدقات

إلياس

إلياس

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أحباب اللمة
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🌟 أفضل الصدقات 🌟

الصدقة من أعظم القربات إلى الله، وهي سبب لمضاعفة الأجر ومغفرة الذنوب. قال الله تعالى:

{مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}
📖 (البقرة: 261)

🔹 كيف يجزي الله المتصدقين؟

1️⃣ مضاعفة الأجر أضعافًا كثيرة
قال الله تعالى:
{إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌۭ كَرِيمٌ}
📖 (الحديد: 18)

2️⃣ محو الذنوب والخطايا
قال النبي ﷺ: “والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار”
📖 (رواه الترمذي وصححه الألباني)

3️⃣ حماية من البلاء والأمراض
قال النبي ﷺ: “داووا مرضاكم بالصدقة”
📖 (رواه البيهقي وحسنه الألباني)

4️⃣ الظل يوم القيامة
قال النبي ﷺ: “كل امرئ في ظل صدقته حتى يُقضى بين الناس”
📖 (رواه أحمد وصححه الألباني)

5️⃣ دخول الجنة من باب خاص بالمتصدقين
قال النبي ﷺ: “من كان من أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة”
📖 (رواه البخاري ومسلم)

🔹 أفضل أنواع الصدقات التي تجمع بين الإخلاص لله والنفع العظيم للناس:

1️⃣ الصدقة في حال الصحة والقوة
قال النبي ﷺ: “أفضل الصدقة أن تصدَّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى…”
📖 (رواه البخاري ومسلم)

2️⃣ الإنفاق على الأهل
قال النبي ﷺ: “دينارٌ أنفقته في سبيل الله، ودينارٌ أنفقته في رقبة، ودينارٌ تصدقت به على مسكين، ودينارٌ أنفقته على أهلك، أعظمُها أجرًا الذي أنفقته على أهلك”
📖 (رواه مسلم)

3️⃣ سُقيا الماء
سُئل النبي ﷺ: “أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: سَقْيُ الماء”
📖 (رواه النسائي وأبو داود)

4️⃣ الصدقة الجارية
مثل حفر بئر، بناء مسجد، أو طباعة مصاحف، فهي تبقى وينتفع بها الناس. قال النبي ﷺ: “إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له”
📖 (رواه مسلم)

5️⃣ إطعام الطعام
فهو من أسباب دخول الجنة. قال النبي ﷺ: “أَطْعِمُوا الطعام، وأَفْشُوا السلام، وصِلُوا الأرحام، وصَلُّوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام”
📖 (رواه الترمذي)

6️⃣ كفالة اليتيم
قال النبي ﷺ: “أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا” وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى.
📖 (رواه البخاري)

7️⃣ المساعدة في قضاء ديون المعسرين
قال النبي ﷺ: “من يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة”
📖 (رواه مسلم)

8️⃣ التصدق بالعلم النافع
كالمساهمة في نشر العلم وتعليم الناس الخير، فهو من الصدقات المستمرة التي يستمر أجرها بعد الوفاة.

9️⃣ التصدق بما تحب
قال الله تعالى:
{لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
📖 (آل عمران: 92)

🔹 كلما كانت الصدقة أكثر إخلاصًا وأنفع للناس، كانت أعظم عند الله!
🔹 اللهم اجعلنا من المتصدقين المخلصين، وتقبل منا صالح الأعمال 🤲
 
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