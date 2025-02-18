🌟 أفضل الصدقات 🌟

أفضل الصدقاتالصدقة من أعظم القربات إلى الله، وهي سبب لمضاعفة الأجر ومغفرة الذنوب. قال الله تعالى:{مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}(البقرة: 261)كيف يجزي الله المتصدقين؟مضاعفة الأجر أضعافًا كثيرةقال الله تعالى:{إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌۭ كَرِيمٌ}(الحديد: 18)محو الذنوب والخطاياقال النبي ﷺ: “والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار”(رواه الترمذي وصححه الألباني)حماية من البلاء والأمراضقال النبي ﷺ: “داووا مرضاكم بالصدقة”(رواه البيهقي وحسنه الألباني)الظل يوم القيامةقال النبي ﷺ: “كل امرئ في ظل صدقته حتى يُقضى بين الناس”(رواه أحمد وصححه الألباني)دخول الجنة من باب خاص بالمتصدقينقال النبي ﷺ: “من كان من أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة”(رواه البخاري ومسلم)أفضل أنواع الصدقات التي تجمع بين الإخلاص لله والنفع العظيم للناس:الصدقة في حال الصحة والقوةقال النبي ﷺ: “أفضل الصدقة أن تصدَّق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى…”(رواه البخاري ومسلم)الإنفاق على الأهلقال النبي ﷺ: “دينارٌ أنفقته في سبيل الله، ودينارٌ أنفقته في رقبة، ودينارٌ تصدقت به على مسكين، ودينارٌ أنفقته على أهلك، أعظمُها أجرًا الذي أنفقته على أهلك”(رواه مسلم)سُقيا الماءسُئل النبي ﷺ: “أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: سَقْيُ الماء”(رواه النسائي وأبو داود)الصدقة الجاريةمثل حفر بئر، بناء مسجد، أو طباعة مصاحف، فهي تبقى وينتفع بها الناس. قال النبي ﷺ: “إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له”(رواه مسلم)إطعام الطعامفهو من أسباب دخول الجنة. قال النبي ﷺ: “أَطْعِمُوا الطعام، وأَفْشُوا السلام، وصِلُوا الأرحام، وصَلُّوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام”(رواه الترمذي)كفالة اليتيمقال النبي ﷺ: “أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا” وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى.(رواه البخاري)المساعدة في قضاء ديون المعسرينقال النبي ﷺ: “من يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة”(رواه مسلم)التصدق بالعلم النافعكالمساهمة في نشر العلم وتعليم الناس الخير، فهو من الصدقات المستمرة التي يستمر أجرها بعد الوفاة.التصدق بما تحبقال الله تعالى:{لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}(آل عمران: 92)كلما كانت الصدقة أكثر إخلاصًا وأنفع للناس، كانت أعظم عند الله!اللهم اجعلنا من المتصدقين المخلصين، وتقبل منا صالح الأعمال