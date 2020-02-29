آمِيْرَتُه
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
29 من فبراير.. تاريخ يتكرر مرة كل أربعِ سنوات ما يعني انها سنة كبيسة
السنة الكبيسة هي سنة عدد أيامها 366 يوما مع العلم أن السنة عدد أيامها 365 يوما ولكن لأن الأرض تستغرق في دورتها حول الشمس 365 يوما وربع اليوم فقد تقرر جمع هذه الأرباع واضافتها في السنة الرابعة لكي يتناسب التقويم مع الدورة الفلكية.
تأتي هذه السنة كل 4 أعوام ...
ومن الأمور الطريفة التي تترافقُ مع يومِ التاسعِ والعشرين من فبراير الذي يأتي مرة كل أربعِ سنوات، أن هناك بعض الأشخاصِ يأتي تاريخ ميلادهم في هذا اليوم، فهؤلاء لديهم خياران ، إما الاحتفال بيوم ميلادهم في بداية مارس ، أو الاحتفال بهذه المناسبة مرة كل أربعِ سنوات، عندما يحل موعد السنة الكبيسة ..
.............
وبهذه المناسبة نتمنى لمواليد 29 فبراير السعادة والهناء وكل عام وهم بخير
29 من فبراير.. تاريخ يتكرر مرة كل أربعِ سنوات ما يعني انها سنة كبيسة
السنة الكبيسة هي سنة عدد أيامها 366 يوما مع العلم أن السنة عدد أيامها 365 يوما ولكن لأن الأرض تستغرق في دورتها حول الشمس 365 يوما وربع اليوم فقد تقرر جمع هذه الأرباع واضافتها في السنة الرابعة لكي يتناسب التقويم مع الدورة الفلكية.
تأتي هذه السنة كل 4 أعوام ...
ومن الأمور الطريفة التي تترافقُ مع يومِ التاسعِ والعشرين من فبراير الذي يأتي مرة كل أربعِ سنوات، أن هناك بعض الأشخاصِ يأتي تاريخ ميلادهم في هذا اليوم، فهؤلاء لديهم خياران ، إما الاحتفال بيوم ميلادهم في بداية مارس ، أو الاحتفال بهذه المناسبة مرة كل أربعِ سنوات، عندما يحل موعد السنة الكبيسة ..
.............
وبهذه المناسبة نتمنى لمواليد 29 فبراير السعادة والهناء وكل عام وهم بخير