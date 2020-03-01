تحميل كتاب في الفكر والحياة • pdf •

bouabdallah45

bouabdallah45

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 فيفري 2018
المشاركات
12
النقاط
2
العمر
20
محل الإقامة
جزائر

وصف الكتاب

الكاهن يسرق عقلك ، والسياسي يزيف وعيك ، والبرامج تأخذ وقتك ، والواعظ يخدعك ويضللك، والجدالات العقيمة تفقد طاقتك، ومتابعة الإباحيات تسلب حريتك، والوقوع في الملذات تزيد من تعاستك ، والكتاب الجيد هو الوحيد الذي يحاول اعادة وعيك وتحرير عقلك بعد أن سرقوك .

•• | رابط تحمــيل الكتاب | ••
Download _____ ___ __ _____ _______.rar
•• | طريقة التحميل | ••
بعد الدخول إلى الرابط إنزل إلى منتصف الموقع
ثم إضغط على مربع "أنا لست برنامج روبوت"
ثم إضغط على next page​
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.​

بعدها إنتظر 10 ثواني ثم إنزل إلى منتصف الموقع من جديد ..
و إضغط على create download link​
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.​

و أخيراً إنزل إلى منتصف الصفحة و إضغط على download file لتبدأ عملية تحميل على جهازك.. !​
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.​
 
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