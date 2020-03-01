تحميل كتاب في الفكر والحياة • pdf •

bouabdallah45
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 فيفري 2018
- المشاركات
- 12
- النقاط
- 2
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- جزائر
وصف الكتاب
الكاهن يسرق عقلك ، والسياسي يزيف وعيك ، والبرامج تأخذ وقتك ، والواعظ يخدعك ويضللك، والجدالات العقيمة تفقد طاقتك، ومتابعة الإباحيات تسلب حريتك، والوقوع في الملذات تزيد من تعاستك ، والكتاب الجيد هو الوحيد الذي يحاول اعادة وعيك وتحرير عقلك بعد أن سرقوك .
•• | رابط تحمــيل الكتاب | ••
Download _____ ___ __ _____ _______.rar
•• | طريقة التحميل | ••
بعد الدخول إلى الرابط إنزل إلى منتصف الموقع
ثم إضغط على مربع "أنا لست برنامج روبوت"
ثم إضغط على next page
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
بعدها إنتظر 10 ثواني ثم إنزل إلى منتصف الموقع من جديد ..
و إضغط على create download link
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
و أخيراً إنزل إلى منتصف الصفحة و إضغط على download file لتبدأ عملية تحميل على جهازك.. !
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.