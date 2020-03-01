تحميل كتاب في الفكر والحياة • pdf •

وصف الكتابالكاهن يسرق عقلك ، والسياسي يزيف وعيك ، والبرامج تأخذ وقتك ، والواعظ يخدعك ويضللك، والجدالات العقيمة تفقد طاقتك، ومتابعة الإباحيات تسلب حريتك، والوقوع في الملذات تزيد من تعاستك ، والكتاب الجيد هو الوحيد الذي يحاول اعادة وعيك وتحرير عقلك بعد أن سرقوك .•• | رابط تحمــيل الكتاب | •••• | طريقة التحميل | ••بعد الدخول إلى الرابط إنزل إلى منتصف الموقعثم إضغط على مربع "أنا لست برنامج روبوت"ثم إضغط على next page​