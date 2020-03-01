📕 |• تحميل كتــاب •| لانك الله رحلة الى السماء السابعة 💝

bouabdallah45
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 فيفري 2018
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- محل الإقامة
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عن الكتاب
رحلة الى التعمق في معنى تسع من اسماء الله الصمد ، الحفيظ ، اللطيف ، الشافي ، الوكيل ،الشكور ، الجبار ، الهادي ، الغفور ، القريب، سيقربك الكتاب من ربك اكثر ويعرفك الى من انت بدونه ولا شئ ، نعمه تترى علينا واحدة تلو الأخرى وفي كل لحظه ونحن ما زلنا غافلين !
الصمد: الذي - لا عبور لأي رغبه الا من طريق الله لا وجود لاي حاجة الا في ساحة الله لا إمكانية لحدوث شئ إلا بالله فإنه وحده الذي لا حول في الوجود ولا قوة إلا به -
ومن لطفه:- واذا أراد اللطيف ان يعصمك من معصية جعلك تبغضها او جعلها صعبة المنال منك او أوحشك منها او جعلك تقدم عليها فيعرض لك عارض يصرفك به عنها -
وهو الجبار: الذي - اذا التهبت نفسك اذا احترقت أحلامك إذا تصدع بنيان روحك فقل يالله -
وهو الهادي : الذي - تكون في غمرة النسيان فيذكرك به تكون في حومة المعصية فيوقظك تكون في وسط المستنقع فيطهرك تكون في داخل الجب فيدلي إليك حبلاً.
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