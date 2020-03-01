مفاجأة لعشاق الأدب.. ترجمت لكم رواتين

سيزانو sizano

سيزانو sizano

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جانفي 2019
المشاركات
239
النقاط
13
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أزف لكم خبر ترجمتي لرواتين لدى دار النشر المصرية الصحوة وهما كما في الصورتين..
مزرعة الحيوان
ورواية 1984
أرجو أن تدعو لي بالتوفيق أحبائي.. أحبكم أحبكم أحبكم
 

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