مفاجأة لعشاق الأدب.. ترجمت لكم رواتين

سيزانو sizano
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 26 جانفي 2019
- المشاركات
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- النقاط
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- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أزف لكم خبر ترجمتي لرواتين لدى دار النشر المصرية الصحوة وهما كما في الصورتين..
مزرعة الحيوان
ورواية 1984
أرجو أن تدعو لي بالتوفيق أحبائي.. أحبكم أحبكم أحبكم
أزف لكم خبر ترجمتي لرواتين لدى دار النشر المصرية الصحوة وهما كما في الصورتين..
مزرعة الحيوان
ورواية 1984
أرجو أن تدعو لي بالتوفيق أحبائي.. أحبكم أحبكم أحبكم
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