NoorAhmed101
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أكثر ما يشغل ذهنك وتشتد حيرتك تجاهه هي الأمور التي تتعلق بحياتك ولا يوجد أكثر من أن تكون حياتك قريبة من الموت بسبب المخدرات فهي أكثر الأشياء التي تكون الشفير بين الموت والحياة لذلك عند اختيارك لـ مصحات علاج الادمان عليك أن تحسن اختيارك ولا تترك مجال للتجربة التي لا يوجد مجال لها في جميع الأمور التي تخص حياتك لذلك يجب مراعاة اختيار افضل الاماكن العلاجية التي تقدم كل الخدمات والدعم الذي يحتاجه المريض أثناء رحلة العلاج من الإدمان لذلك سنتعرف على معايير اختيار أفضل مصحات علاج الادمان لكي تجعل أمر اختيارك لها أسهل بكثير.
معايير اختيار افضل مصحة لعلاج الإدمان :
تكون المصحة موثقة لدى وزارة الصحة.
عدم وجود قوائم انتظار.
العناية الطبية المستمرة من المنزل والمصحة.
إتاحة وجود برامج علاجية تتناسب مع كل مريض.
وجود برامج للأعراض الانسحابية الموصوفة من قبل طبيب متخصص وليس معالج فقط.
جلسات علاج نفسي وتأهيل سلوكي بشكل مستمر.
الإقامات الفندقية الكاملة.
الجلسات العلاجية النفسية الفردية.
الرعاية المستمرة يوميا بالمصحة.
اتاحة وجود رعاية طبية بعد التعافي لمدة كبيرة حتى يمنع الانتكاس.
السمعة الجيدة للمصحة وتاريخها في مجال علاج الإدمان.
تعتبر هذه هي أفضل معايير لأختيارك بين مصحات علاج الادمان انك تقترب للموت أكثر فأكثر لا تتردد في اتخاذ خطوة العلاج.
المصدر : أفضل مصحة لعلاج الإدمان في الإمارات
معايير اختيار افضل مصحة لعلاج الإدمان :
تكون المصحة موثقة لدى وزارة الصحة.
عدم وجود قوائم انتظار.
العناية الطبية المستمرة من المنزل والمصحة.
إتاحة وجود برامج علاجية تتناسب مع كل مريض.
وجود برامج للأعراض الانسحابية الموصوفة من قبل طبيب متخصص وليس معالج فقط.
جلسات علاج نفسي وتأهيل سلوكي بشكل مستمر.
الإقامات الفندقية الكاملة.
الجلسات العلاجية النفسية الفردية.
الرعاية المستمرة يوميا بالمصحة.
اتاحة وجود رعاية طبية بعد التعافي لمدة كبيرة حتى يمنع الانتكاس.
السمعة الجيدة للمصحة وتاريخها في مجال علاج الإدمان.
تعتبر هذه هي أفضل معايير لأختيارك بين مصحات علاج الادمان انك تقترب للموت أكثر فأكثر لا تتردد في اتخاذ خطوة العلاج.
المصدر : أفضل مصحة لعلاج الإدمان في الإمارات