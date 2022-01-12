أنواع تقويم الأسنان الشفاف

abdullah es
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تعتبر الابتسامة الصحية البيضاء من معالم الجمال، إضافة لكونها تعبر عن الصحة الجيدة، لذا نجد أن مجال طب الأسنان في تطور مستمر في سبيل ابتكار أفضل الطرق والوسائل العلاجية والتجميلية التي تلبي احتياجات كل فرد وتتناسب مع إمكاناته.
يعد تقويم الأسنان أو كما يسميه البعض بريسز الأسنان (بالإنجليزية: Braces) من أقدم التقنيات المستخدمة لمعالجة مشكلات الأسنان المتمثلة في سوء تراص الأسنان، أو بروز الأسنان، أو عدم تطابقها، أو عدم إنطباق الفكين، وذلك بتعدليها لتبدو أكثر جمالاً وصحة.
وفي عصرنا هذا برزت العديد من انواع التقويم للاسنان والتقنيات العلاجية المتطورة، وسنتطرق في هذا المقال إلى انواع تقويم الاسنان وافضلها.
انواع تقويم الاسنان الثابت
يشمل النوع الثابت من انواع التقويم للاسنان ما يلي:
تقويم الاسنان المعدني
التقويم المعدني التقليدي (بالإنجليزية: Metal Braces) هو أشهر انواع تقويم الاسنان الثابت، يتكون من حاصرات أو أقواس (بالإنجليزية: Brackets) معدنية من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة تثبت على كل سن باستخدام نوع محدد من الصمغ الذي لا يؤذي الأسنان.
تربط هذه الحاصرات ببعضها باستعمال سلك معدني وقطع من المطاط، ويقوم الطبيب بشده بطريقه محددة للضغط على الأسنان وتصويب موضعها.
يعد التقويم المعدني الأكثر شيوعاً والأقل تكلفة، كما أنه يصلح للأطفال والكبار، ويعالج الحالات الصعبة بكفاءة.
ولكن له بعض العيوب مثل شكله غير المحبب، وقد يعاني البعض من التصاق الطعام بالأسنان وصعوبة تنظيف الأسنان بوجوده، كما تبلغ مدة تركيب التقويم المعدني من سنة ونصف إلى أربع سنوات.
اقرأ أيضاً: معلومات حول تقويم الاسنان
تقويم الاسنان المعدني ذاتي الربط
يعد تقويم الاسنان ذاتي الربط أو ما يسمى تقويم ديمون (بالإنجليزية: Self-Ligating Braces or Damon Braces) أحد انواع تقويم الاسنان الثابت. وهو يشبه شكل تقويم الاسنان المعدني الثابت إلا أنه في التقويم ذاتي الربط تكون الحاصرات مصممة بشكل فريد بحيث يثبت السلك المعدني فيها دون الحاجة إلى القطع المطاطية كما في التقويم المعدني؛ مما يقلل من الاحتكاك، والضغط، ويجعله أقل إيلاماً، بالإضافة إلى أن تنظيف الأسنان يكون أسهل.
هذا النوع من التقويم له فعالية مماثلة للتقويم المعدني التقليدي بل قد يزيد من التحكم في جهاز التقويم، وبذلك يؤدي إلى تعديل محاذاة الأسنان بشكل أكثر دقة، ولكنه أعلى في التكلفة.
تقويم الاسنان الداخلي
يعتبر تقويم الاسنان الداخلي (بالإنجليزية: Lingual Braces) والذي يسمى أيضاً بالتقويم الخلفي أو التقويم اللساني من انواع جهاز تقويم الأسنان الثابت ويصنف أيضاً من انواع تقويم الاسنان غير المرئي.
يتكون تقويم الاسنان الداخلي من قطع معدنية ترتبط ببعضها بواسطة سلك معدني أيضاً، ولكن يتم تركيبه على الأسنان من الداخل بحيث يكون مواجه للسان ولا يمكن رؤيته من الأمام.
عادة ما يستخدم تقويم الأسنان الثابت الداخلي للأشخاص الذين يعانون من فراغات، أو تطابق، أو التواء شديد في الأسنان، ويفضله المرضى لأنه مخفي ولا يسبب الإحراج بشكله.
تعد مدة استخدام هذا التقويم الأطول مقارنة بالأنواع الأخرى، كما قد يصعب تنظيف الفم وتنظيف التقويم نفسه من الداخل، ومن مساوئه أيضاً أنه يمكن أن يؤدي إلى إصابة اللسان بالجروح، ويحتاج إلى مهارة عالية من الطبيب لتركيبه.
تقويم الاسنان الخزفي
التقويم الخزفي (السيراميك) هو من انواع تقويم الاسنان الثابت غير المرئي، تشبه أقواسه إلى حد كبير التقويم المعدني من حيث الحجم والشكل ولكنها تكون شفافة مصنوعة من البورسلين أو السيراميك بحيث تندمج مع لون الأسنان الطبيعي، وتوصل ببعضها بسلك من البلاستيك.
يعد هذا النوع من تقويم الأسنان أسرع في تحريك الأسنان من التقويم الشفاف، وله نفس فعالية تقويم الأسنان التقليدي في تحقيق حركة الأسنان في المواضع المرغوبة، ولكنه قد يكون أبطأ قليلاً من انواع تقويم الاسنان المعدنية؛ نظراً لسهولة كسره مما يستغرق بعض الوقت لإصلاحه.
يتميز تقويم الأسنان الخزفي بأنه غير ظاهر بسبب لونه، مما يجعله الخيار المفضل لدى كثير من الناس.
يعد تقويم الأسنان الخزفي من انواع التقويم للاسنان مرتفعة التكلفة، ويحتاج عناية خاصة من المريض فيما يتعلق بتنظيفه ومتابعة الطبيب للتحقق من سلامة تثبيته، كما أنه سريع الكسر، لذا ينصح بالحذر الشديد عند تناول الطعام أو المثلجات.
كيفية اختيار نوع تقويم الاسنان المناسب
تتعدد أنواع واشكال تقويم الاسنان ويحدد طبيب الأسنان نوع تقويم الاسنان الأفضل لكل شخص بناء على الفحوصات، وصور الأشعة التي يطلب من المريض إجراؤها، بالإضافة إلى العوامل الآتية:
تقويم الاسنان الشفاف او المتحرك
يصنع تقويم الاسنان الشفاف (بالإنجليزية: Clear Aligners) من قوالب بلاستيكية شفافة من الأكريليك، وتصنع هذه القوالب لتناسب الأسنان بعد معاينة الطبيب والتصوير الإشعاعي لتحديد الحجم الفك والأسنان.
يتميز تقويم الاسنان الشفاف بإمكانية تركيبه وفكه بسهولة عند تناول الطعام أو تنظيف الأسنان. ويعد من انواع تقويم الاسنان غير المرئي؛ لذا يفضله كثير من الناس لشكله الجمالي مقارنة بباقي الأنواع، ولكنه مرتفع التكلفة، ويحتاج الالتزام بارتدائه مدة لا تقل عن 22 ساعة في اليوم للحصول على النتائج المرجوة، كما أنه يحتاج إلى عناية أثناء تنظيفه وأثناء تناول الطعام والشراب.
يستخدم تقويم الاسنان الشفاف فقط لتصحيح مشاكل الأسنان البسيطة إلى المتوسطة لدى المراهقين والبالغين، وعادة لا يستخدم للأطفال.
اقرأ أيضاً: ماذا تعرف عن التقويم الشفاف المتحرك؟
موسع الفك العلوي
موسع الحنك أو موسع الفك العلوي (بالإنجليزية: Palatal Expanders) هو جهاز يعد من انواع علاج تقويم الاسنان يصمم خصيصاً لكل شخص ليناسب حجم فكه العلوي. وتتكون موسعات الحنك من نصفين متصلين بالأضراس الخلفية العلوية على جانبي الفك، ويوصل النصفان معاً بواسطة أداة لتوسيع الفك والتي توضع في منتصف سقف الحنك.
تعد موسعات الحنك من انواع تقويم الاسنان، حيث يعمل على توسيع سقف الفم ببطء لتوسيع الفك العلوي الضيق الذي يتسبب في ازدحام الأسنان وتداخلها، وعادة ما يستخدم في مرحلة الطفولة. ويمكن استخدام موسع الفك العلوي أيضاً لتصحيح العضة المتقاطعة.
ومن الجدير بالذكر أن هناك أنواع أخرى من تقويم الأسنان، منها:
يعد تقويم الأسنان أو كما يسميه البعض بريسز الأسنان (بالإنجليزية: Braces) من أقدم التقنيات المستخدمة لمعالجة مشكلات الأسنان المتمثلة في سوء تراص الأسنان، أو بروز الأسنان، أو عدم تطابقها، أو عدم إنطباق الفكين، وذلك بتعدليها لتبدو أكثر جمالاً وصحة.
وفي عصرنا هذا برزت العديد من انواع التقويم للاسنان والتقنيات العلاجية المتطورة، وسنتطرق في هذا المقال إلى انواع تقويم الاسنان وافضلها.
انواع تقويم الاسنان الثابت
يشمل النوع الثابت من انواع التقويم للاسنان ما يلي:
تقويم الاسنان المعدني
التقويم المعدني التقليدي (بالإنجليزية: Metal Braces) هو أشهر انواع تقويم الاسنان الثابت، يتكون من حاصرات أو أقواس (بالإنجليزية: Brackets) معدنية من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة تثبت على كل سن باستخدام نوع محدد من الصمغ الذي لا يؤذي الأسنان.
تربط هذه الحاصرات ببعضها باستعمال سلك معدني وقطع من المطاط، ويقوم الطبيب بشده بطريقه محددة للضغط على الأسنان وتصويب موضعها.
يعد التقويم المعدني الأكثر شيوعاً والأقل تكلفة، كما أنه يصلح للأطفال والكبار، ويعالج الحالات الصعبة بكفاءة.
ولكن له بعض العيوب مثل شكله غير المحبب، وقد يعاني البعض من التصاق الطعام بالأسنان وصعوبة تنظيف الأسنان بوجوده، كما تبلغ مدة تركيب التقويم المعدني من سنة ونصف إلى أربع سنوات.
اقرأ أيضاً: معلومات حول تقويم الاسنان
تقويم الاسنان المعدني ذاتي الربط
يعد تقويم الاسنان ذاتي الربط أو ما يسمى تقويم ديمون (بالإنجليزية: Self-Ligating Braces or Damon Braces) أحد انواع تقويم الاسنان الثابت. وهو يشبه شكل تقويم الاسنان المعدني الثابت إلا أنه في التقويم ذاتي الربط تكون الحاصرات مصممة بشكل فريد بحيث يثبت السلك المعدني فيها دون الحاجة إلى القطع المطاطية كما في التقويم المعدني؛ مما يقلل من الاحتكاك، والضغط، ويجعله أقل إيلاماً، بالإضافة إلى أن تنظيف الأسنان يكون أسهل.
هذا النوع من التقويم له فعالية مماثلة للتقويم المعدني التقليدي بل قد يزيد من التحكم في جهاز التقويم، وبذلك يؤدي إلى تعديل محاذاة الأسنان بشكل أكثر دقة، ولكنه أعلى في التكلفة.
تقويم الاسنان الداخلي
يعتبر تقويم الاسنان الداخلي (بالإنجليزية: Lingual Braces) والذي يسمى أيضاً بالتقويم الخلفي أو التقويم اللساني من انواع جهاز تقويم الأسنان الثابت ويصنف أيضاً من انواع تقويم الاسنان غير المرئي.
يتكون تقويم الاسنان الداخلي من قطع معدنية ترتبط ببعضها بواسطة سلك معدني أيضاً، ولكن يتم تركيبه على الأسنان من الداخل بحيث يكون مواجه للسان ولا يمكن رؤيته من الأمام.
عادة ما يستخدم تقويم الأسنان الثابت الداخلي للأشخاص الذين يعانون من فراغات، أو تطابق، أو التواء شديد في الأسنان، ويفضله المرضى لأنه مخفي ولا يسبب الإحراج بشكله.
تعد مدة استخدام هذا التقويم الأطول مقارنة بالأنواع الأخرى، كما قد يصعب تنظيف الفم وتنظيف التقويم نفسه من الداخل، ومن مساوئه أيضاً أنه يمكن أن يؤدي إلى إصابة اللسان بالجروح، ويحتاج إلى مهارة عالية من الطبيب لتركيبه.
تقويم الاسنان الخزفي
التقويم الخزفي (السيراميك) هو من انواع تقويم الاسنان الثابت غير المرئي، تشبه أقواسه إلى حد كبير التقويم المعدني من حيث الحجم والشكل ولكنها تكون شفافة مصنوعة من البورسلين أو السيراميك بحيث تندمج مع لون الأسنان الطبيعي، وتوصل ببعضها بسلك من البلاستيك.
يعد هذا النوع من تقويم الأسنان أسرع في تحريك الأسنان من التقويم الشفاف، وله نفس فعالية تقويم الأسنان التقليدي في تحقيق حركة الأسنان في المواضع المرغوبة، ولكنه قد يكون أبطأ قليلاً من انواع تقويم الاسنان المعدنية؛ نظراً لسهولة كسره مما يستغرق بعض الوقت لإصلاحه.
يتميز تقويم الأسنان الخزفي بأنه غير ظاهر بسبب لونه، مما يجعله الخيار المفضل لدى كثير من الناس.
يعد تقويم الأسنان الخزفي من انواع التقويم للاسنان مرتفعة التكلفة، ويحتاج عناية خاصة من المريض فيما يتعلق بتنظيفه ومتابعة الطبيب للتحقق من سلامة تثبيته، كما أنه سريع الكسر، لذا ينصح بالحذر الشديد عند تناول الطعام أو المثلجات.
كيفية اختيار نوع تقويم الاسنان المناسب
تتعدد أنواع واشكال تقويم الاسنان ويحدد طبيب الأسنان نوع تقويم الاسنان الأفضل لكل شخص بناء على الفحوصات، وصور الأشعة التي يطلب من المريض إجراؤها، بالإضافة إلى العوامل الآتية:
- نوع الأسنان ومدى تراكبها أو اعوجاجها.
- محاذاة الأسنان والفك.
- وجود فتحات بين الأسنان أو أسنان مفقودة.
- وجود مشاكل الإطباق (العضة).
- طبيعة اللثة، إذا كانت حساسة أم لا.
- عمر المريض.
- التكلفة المادية.
تقويم الاسنان الشفاف او المتحرك
يصنع تقويم الاسنان الشفاف (بالإنجليزية: Clear Aligners) من قوالب بلاستيكية شفافة من الأكريليك، وتصنع هذه القوالب لتناسب الأسنان بعد معاينة الطبيب والتصوير الإشعاعي لتحديد الحجم الفك والأسنان.
يتميز تقويم الاسنان الشفاف بإمكانية تركيبه وفكه بسهولة عند تناول الطعام أو تنظيف الأسنان. ويعد من انواع تقويم الاسنان غير المرئي؛ لذا يفضله كثير من الناس لشكله الجمالي مقارنة بباقي الأنواع، ولكنه مرتفع التكلفة، ويحتاج الالتزام بارتدائه مدة لا تقل عن 22 ساعة في اليوم للحصول على النتائج المرجوة، كما أنه يحتاج إلى عناية أثناء تنظيفه وأثناء تناول الطعام والشراب.
يستخدم تقويم الاسنان الشفاف فقط لتصحيح مشاكل الأسنان البسيطة إلى المتوسطة لدى المراهقين والبالغين، وعادة لا يستخدم للأطفال.
اقرأ أيضاً: ماذا تعرف عن التقويم الشفاف المتحرك؟
موسع الفك العلوي
موسع الحنك أو موسع الفك العلوي (بالإنجليزية: Palatal Expanders) هو جهاز يعد من انواع علاج تقويم الاسنان يصمم خصيصاً لكل شخص ليناسب حجم فكه العلوي. وتتكون موسعات الحنك من نصفين متصلين بالأضراس الخلفية العلوية على جانبي الفك، ويوصل النصفان معاً بواسطة أداة لتوسيع الفك والتي توضع في منتصف سقف الحنك.
تعد موسعات الحنك من انواع تقويم الاسنان، حيث يعمل على توسيع سقف الفم ببطء لتوسيع الفك العلوي الضيق الذي يتسبب في ازدحام الأسنان وتداخلها، وعادة ما يستخدم في مرحلة الطفولة. ويمكن استخدام موسع الفك العلوي أيضاً لتصحيح العضة المتقاطعة.
ومن الجدير بالذكر أن هناك أنواع أخرى من تقويم الأسنان، منها: