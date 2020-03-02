سلسلة عمالقة من هاداك الزمان!

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
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- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
ان شاءالله راكم كامل بخير وعافية
حبيت نطرح فكرة...
وهي اعادة احياء مواضيع قديمة لأعضاء قدم كانوا معانا هنا في اللمة وغابوا
أعضاء كانوا معانا كيما أنتم اليوم وأخذتهم ظروف الحياة....
كانوا يكتبوا..
يضحكوا.. ينصحوا... يعملو ا جو في
هذا المكان....
انتظرونا مع أول عدد
من عمالقة واش راك تهدر كيفاش كانوا يفكروا!
حبيت نطرح فكرة...
وهي اعادة احياء مواضيع قديمة لأعضاء قدم كانوا معانا هنا في اللمة وغابوا
أعضاء كانوا معانا كيما أنتم اليوم وأخذتهم ظروف الحياة....
كانوا يكتبوا..
يضحكوا.. ينصحوا... يعملو ا جو في
هذا المكان....
انتظرونا مع أول عدد
من عمالقة واش راك تهدر كيفاش كانوا يفكروا!