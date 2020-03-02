سلسلة عمالقة من هاداك الزمان!

ايييه اختي السلطانة تعرفيني مرهف الاحساس و الدمعة واجدة

راكي حابة تبكيني ههههههه

فكرة زينة و راني معاكم مشارك و مساهم لنثر الغبار عن مواضيع و اسملء

سجلت في اللمة بأحرف من ذهب لكن ايام العمر تمضي فيغيب عنا

الاحباب مرغمين او مخيرين لكن ذكراهم مخلدة في قلوبنا

فصدى ضحكاتهم و جولاتهم مازالت تتردد في اللمة المباركة