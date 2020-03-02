سلسلة عمالقة من هاداك الزمان!

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,717
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
slm.png

ان شاءالله راكم كامل بخير وعافية
حبيت نطرح فكرة...

وهي اعادة احياء مواضيع قديمة لأعضاء قدم كانوا معانا هنا في اللمة وغابوا
أعضاء كانوا معانا كيما أنتم اليوم وأخذتهم ظروف الحياة....

كانوا يكتبوا..
يضحكوا.. ينصحوا... يعملو ا جو في
هذا المكان....




انتظرونا مع أول عدد
من عمالقة واش راك تهدر كيفاش كانوا يفكروا!

bye.png
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,717
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,675
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
ايييه اختي السلطانة تعرفيني مرهف الاحساس و الدمعة واجدة
راكي حابة تبكيني ههههههه
فكرة زينة و راني معاكم مشارك و مساهم لنثر الغبار عن مواضيع و اسملء
سجلت في اللمة بأحرف من ذهب لكن ايام العمر تمضي فيغيب عنا
الاحباب مرغمين او مخيرين لكن ذكراهم مخلدة في قلوبنا
فصدى ضحكاتهم و جولاتهم مازالت تتردد في اللمة المباركة
 
rafid2

rafid2

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
399
النقاط
21
العمر
20
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قال السلطانة:
مشاهدة المرفق 122345

ان شاءالله راكم كامل بخير وعافية
حبيت نطرح فكرة...

وهي اعادة احياء مواضيع قديمة لأعضاء قدم كانوا معانا هنا في اللمة وغابوا
أعضاء كانوا معانا كيما أنتم اليوم وأخذتهم ظروف الحياة....

كانوا يكتبوا..
يضحكوا.. ينصحوا... يعملو ا جو في
هذا المكان....




انتظرونا مع أول عدد
من عمالقة واش راك تهدر كيفاش كانوا يفكروا!

مشاهدة المرفق 122344
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احياء الماضي
صدقا اتعبتنا الحياة فاشتقنا لبعض الماضي
 
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