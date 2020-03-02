الا بذكر الله تطمئن القلوب ...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



لاتعلق قلبك بغير الله فالله يملك الأبواب كلها، بعيدها وقريبها، عسيرها ويسيرها، ان شاء فتح كل أبوابه في لحظة وان شاء أغلقها عليك في لحظة ،ان شاء أن يعطيك سيعطيك ولو كان بينم وبين عطائه ألف باب ،وإن شاء مرر إليك لطفه من حيث لاتحتسب

إذا أحسست بالضيق لأن يومك يمضي دون انجاز ،فالإشتغال بالذكر ماشيا او راكبا وجالسا انجاز الموفقين ومن الإنجازات اليومية الكبيرة قول:لاإله إلا الله ،وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير، ولم يأت احد بأفضل ماجئت به ،إلا أحد عمل أكثر من ذلك

لانخاف ولنا رب قريب مجيب،

لانخاف والله سبحانه وتعالى جعل مكامن السعادة في طاعته والقرب منه ،وحعل مصارف الضيق في الإقبال عليه والإستغفار والإكثار من ذكره ،لايستوحش قلب عرف الله، ولا يجدب قلب جعل القرآن له سقاء وريا ،ان الله يحب العبد التقي النقي الخفي، جعلني الله وإياكم منهم، فلنحرص على الخبايا اشد الحرص، كلما سرل الشيطان لقلوبنا إظهار عمل صالح نفثقدر على اخفائه فلنستعذ بالله منه، ولنكبح جماح انفسنا، فالنفس ضعيفو والإخلاص عزيز، املئوا قلوبكم بحب الله حتى لايكون لغيره مكان فيه، ثم يأتي كل حب بعد حبه تبعا لحبه، الله الله ب لايزال لسانك رطبا من ذكر الله ،إذا تعلق بذكر الله قلبك ،لن تحد نفسك صامتة إلا ولسانك يتحرك بذكر الله لا هجا، سيلهمك الله الذكر إلهاما كما تلهمين النفس، اترينك تنسين النفس لحظات ؟لا والله فكيف لو الهمك الله ذكره كما يلهمك النفس، سيجعل الله ذكره على قلبك بردا وسلاما .

نسأل الله العظيم من فضله، لاترضي بالقليل ولك طاقة بالتزود ،أكثر فالله حواد كريم ،سبحانه لايعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولافي الأرض ،أري الله من نفسك خيرا