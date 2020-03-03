بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا الكلام مهم عن الذكر

يقول الشيخ السعدي رحمة الله عليه:بعد التأمل والإستقراء ..وجدت ان الأذكار التي يوصى بالاذكار منها، كما في الكتاب والسنة هي ستة أذكار ،الستة التي أذكار التي سأذكرها لك تعتبر هي رأس الحربة وسلاحك الفتاك في معركتك الطويلة مع الهموم والأحزان والأوجاع والأمراض والذنوب ..!

الذكر الأول :

"الصلاة على رسول الله"

إلتزم به طوال اليوم ستجد أنك في نهاية اليوم كنت (مكثرا)

الذكر الثاني :

"كثرة الإستغفار "

إذا ألهمك الله وأعانك في وقت فراغك ان تقول

(استغفر الله)

غالبا ستصل إلى 2000مرة

الذكر الثالث :

"ياذا الجلال والإكرام "

والإكثار من هذا الذكر يكاد يكون من السنن المهجورة مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا به ،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

(ألظوا ب يا ذا الجلال والإكرام )

ألظوا معناها :أكثروا، إلتزموا.. وخصص رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين الاسمين لأن فيها سر عظيم ،

ياذا الجلال

معناها

ياذا الجمال والكمال والعظمة

والإكرام يعني : ياذا العطاء والجود .. ولو تغوص في معناها لوجدت أنك تثني وتطلب،، تخيل في اليوم تقول لله مئات المرات ، ياذا الجلال أكيد سيفرح الله بك ،ومئات المرات تقول والإكرام فالله يعلم حاجتك وسيعطيك

الذكر الرابع:

"لاحول ولا قوة إلا بالله"

وهذا الكلمة اوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الصحابة وقال عنها كنز من كنوز الجنة، ولو أنك حافظت على الإكثار من، لاحول ولا قوة إلا بالله لرأيت من تدبير الله عحبا ولطفا وفضلا من الله ونعمة.

الذمر الخامس :هو دعاء نبي الله يونس "لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين" هذا الذكر قاهر الأحزان وجالب الأفراح

الذكر السادس:

"سبحان الله، الحمد لله، لاإله إلا الله، الله أكبر"

خذها قاعدة: