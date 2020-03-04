اية استوقفتني

آية استوقفتني



{إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10) فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11) وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا} [الانسان : 10-12]



هل تخاف مثلهم ذلك اليوم العبوس القمطرير؟

أنا أصدقك، بل أبشرك بما بشرنا به ربنا من النضرة والسرور، والجنة والحرير.



لكن.......

أما انتبهت لذلك الشرط المسطور؟

{بما صبروا}



كم معصيةٍ أو شهوةٍ صبرتَ عنها، وتطهرتَ منها، خوفا من اليوم العبوس القمطرير؟



كم طاعةٍ صبرتَ عليها، ولم تقصر فيها، خوفا من اليوم العبوس القمطرير؟



اصبر عن شهواتك هنا،

اثبت على طاعتك هنا،

لتكون يومها من أهل النضرة والهنا.



ربنا أفرغ علينا صبرا

وثبت أقدامنا







منقول