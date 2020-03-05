اقتناء سيارة سياحية لجزائري مقيم في تونس والتنقل بها بين تونس والجزائر

سؤالي. هل يمكنني شراء سارة من فرنسا قديمة طبعا واقامتي في تونس؟

وهل يمكن اقتناء هذه السيارة من مقيم اخر في فرنسا ودخل بها للجزاىر سياحة.على ان يكون التوكيل في القنصلية الفرنسية؟ وباختصار ماهي الطريقة السليمة والقانونية؟