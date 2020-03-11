اقتناء سيارة سياحية

انا طالب جزائري مقيم بتونس كيف ليان اشتري سيارة بمناسبة اقامتي اتنقل بها بين الجزائر وتونس

1هل استطيع شرائها من مقيم اخر وكتابتها في القنصلية؟

2هل استطيع شراءها من فرنسا ثم تونستها؟

3/هل استطسع شراءها من مقيم تونشي في فرنسا دخل بها تونس سياحة .ويكتبها لي في قنصلية تونس بالجزاىر؟ ما الحل القانوني السليم والاقل ثمنا