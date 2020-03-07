الفرق بين الحكم والامثال

أبو العبــــاس

أبو العبــــاس

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ما الفرق بين الحكم والأمثال ؟


أوّلاً : الحكمـــــــــــــة

قول موجز بليغ يعكس خبرة عملية بالحياة وتكون إمّا شعرًا أو نثرًا صالحة للاستفادة منها في كل حين .

- قال أبو الفتح البستي:

أحسن إلى النّاس تستعبد قلوبهم *** فطالما استعبد الإنسان إحسان

هنا يدعو الشاعر إلى حسن معاملة النّاس ، فإذا أحسنت إليهم فعلاً وقولاً كسبت ودّهم
وطاعتهم لك ورغبة فيك وأصبحوا طوع أمرك .

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ثانيًا : المثـــــــــــــل

قول موجز قيل في مناسبة ما وأصبح يتمثّل به للتعبير عن كلّ حالة تشبه المناسبة التي
قيل فيها ، وقد اهتم العرب بالأمثال فقاموا بجمعها وترتيبها وشرحها في كتب خاصة
ومن أشهر مافعل ذلك : الميداني في كتابه "مجمع الامثال"

* جزاء سنّمار: ويضرب لمن يجزى بالاحسان الاساءة .
* الحديد بالحديد يفلح: يضرب في الأمر الصّعب لا يليّنه إلاّ الصّعب

و يتميّز المثل بالايجاز في اللّفظ والشمولية
والدّقة في التشبيه وإصابة الفكرة وجمال العبارة.

قيل : (( المثل صوت الشعب ))
لأنّه يعبّر عن عادات الشعوب و تقاليدهم ويكشف عن عقليتهم ومدى حكمهم على الأشياء وإحساسهم بها ،ولأنّه يقال على ألسنة عامة النّاس .

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بتصرف من كتاب : المرشد في اللغة العربية.

منقول للفائدة
 
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