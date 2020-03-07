الفرق بين الحكم والامثال

ما الفرق بين الحكم والأمثال ؟





أوّلاً : الحكمـــــــــــــة



قول موجز بليغ يعكس خبرة عملية بالحياة وتكون إمّا شعرًا أو نثرًا صالحة للاستفادة منها في كل حين .



- قال أبو الفتح البستي:



أحسن إلى النّاس تستعبد قلوبهم *** فطالما استعبد الإنسان إحسان



هنا يدعو الشاعر إلى حسن معاملة النّاس ، فإذا أحسنت إليهم فعلاً وقولاً كسبت ودّهم

وطاعتهم لك ورغبة فيك وأصبحوا طوع أمرك .



::::::::::::::::::::



ثانيًا : المثـــــــــــــل



قول موجز قيل في مناسبة ما وأصبح يتمثّل به للتعبير عن كلّ حالة تشبه المناسبة التي

قيل فيها ، وقد اهتم العرب بالأمثال فقاموا بجمعها وترتيبها وشرحها في كتب خاصة

ومن أشهر مافعل ذلك : الميداني في كتابه "مجمع الامثال"



* جزاء سنّمار: ويضرب لمن يجزى بالاحسان الاساءة .

* الحديد بالحديد يفلح: يضرب في الأمر الصّعب لا يليّنه إلاّ الصّعب



و يتميّز المثل بالايجاز في اللّفظ والشمولية

والدّقة في التشبيه وإصابة الفكرة وجمال العبارة.



قيل : (( المثل صوت الشعب ))

لأنّه يعبّر عن عادات الشعوب و تقاليدهم ويكشف عن عقليتهم ومدى حكمهم على الأشياء وإحساسهم بها ،ولأنّه يقال على ألسنة عامة النّاس .



::::::::::::::

بتصرف من كتاب : المرشد في اللغة العربية.



منقول للفائدة