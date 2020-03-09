هل تريد أن تصبح مشهورا في الأدب؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بشرى لعشاق الأدب

لمن يملك رصيدا في العربية واللغة الفرنسية أو الانجليزية

دار الصحوة المصرية في الجزائر

تبحث عن مترجمين لروايات عالمية من أي لغة إلى العربية

وكل صفحة بـ 300 دج

مع طبع الرواية بأسمائكم طبعا

تفضلوا لأي استفسار

والسلام