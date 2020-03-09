هل تريد أن تصبح مشهورا في الأدب؟

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سيزانو sizano

سيزانو sizano

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جانفي 2019
المشاركات
240
النقاط
13
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بشرى لعشاق الأدب
لمن يملك رصيدا في العربية واللغة الفرنسية أو الانجليزية
دار الصحوة المصرية في الجزائر
تبحث عن مترجمين لروايات عالمية من أي لغة إلى العربية
وكل صفحة بـ 300 دج
مع طبع الرواية بأسمائكم طبعا
تفضلوا لأي استفسار
والسلام
 
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