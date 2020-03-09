هل تريد أن تصبح مشهورا في الأدب؟

سيزانو sizano
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 26 جانفي 2019
- المشاركات
- 240
- النقاط
- 13
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بشرى لعشاق الأدب
لمن يملك رصيدا في العربية واللغة الفرنسية أو الانجليزية
دار الصحوة المصرية في الجزائر
تبحث عن مترجمين لروايات عالمية من أي لغة إلى العربية
وكل صفحة بـ 300 دج
مع طبع الرواية بأسمائكم طبعا
تفضلوا لأي استفسار
والسلام
بشرى لعشاق الأدب
لمن يملك رصيدا في العربية واللغة الفرنسية أو الانجليزية
دار الصحوة المصرية في الجزائر
تبحث عن مترجمين لروايات عالمية من أي لغة إلى العربية
وكل صفحة بـ 300 دج
مع طبع الرواية بأسمائكم طبعا
تفضلوا لأي استفسار
والسلام