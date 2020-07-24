10 أشياء يجب التوقف عنها إذا كنت تريد أن تصبح غنيا

نشر موقع "خنيال" الإسباني تقريرا تحدث فيه عن الفروقات في التفكير بين الأغنياء والفقراء، والعادات التي تمارسها كل فئة بشكل مختلف والتي تؤثر بشكل مباشر على الدخل.وقال الموقع، في تقريره ، إن هذا الاختلاف في طريقة التفكير بين الأغنياء والفقراء أثار اهتمام الباحث توماس كورلي، الذي توصل بعد إجراء أبحاث حول المجموعتين لمدة خمس سنوات إلى استنتاجات مثيرة للاهتمام.وفيما يلي، يستعرض الموقع 10 عادات ينبغي لك التخلص منها إذا كنت تريد مضاعفة دخلك، وبعض النصائح التي ستساعدك على اتخاذ قرار مهم يصعب على الكثيرين اتخاذه.1. عدم الرغبة في التعرف على أشخاص جددذكر الموقع أن الأغنياء يحبون التعرف على أشخاص جدد. وقد عبّر 68 بالمئة من الأثرياء عن إعجابهم بالأصدقاء الجدد، بينما شعر 11 بالمئة فقط من الفقراء بنفس الأمر.2. الإيمان بالقدربين الموقع أن الثقة في إرادة القدر قد تكون مفيدة في بعض الأحيان، ولكن بالنسبة للمشكلات الخطيرة، يعتقد الأغنياء أنهم قادرون على تحديد طريقة حياتهم الخاصة.في المقابل، يلقي 90 بالمئة من ذوي الدخل المنخفض باللوم على القدر وعوامل أخرى خارجة عن سيطرتهم لتبرير فشلهم، للشعور بالرفاه، يستثمر هؤلاء أموالهم في صراف الحظ وتذاكر اليانصيب بدلا من استثمارها في التعليم.3. الشعور بالكراهية إزاء وظيفتكأشار الموقع إلى أن 85 بالمئة من الأشخاص الذين حققوا نجاحًا ماليًا يقرون بأنهم "يحبون ما يقومون به"، بينما لا يرى الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض سوى الجانب السلبي من عملهم.بهذه الطريقة، سيكون من الصعب عليهم مضاعفة أرباحهم. وإذا كنت لا تحب مهنتك، فعليك تغييرها وعدم إضاعة الوقت في التذمر.4. عدم الاهتمام بصحتكيكرس الأغنياء الكثير من الوقت من أجل المحافظة على صحتهم. وهذا لا يشمل فقط الزيارات المنتظمة للطبيب، وإنما يتبعون أيضًا أسلوب حياة صحي، على غرار ممارسة الرياضة (76 بالمئة من الأشخاص الناجحين يمارسون الرياضة أربع مرات في الأسبوع)، ونظامًا غذائيًا متوازنًا، ناهيك عن تجنب العادات السيئة. في المقابل، يرى 13 بالمئة فقط من أصحاب الدخل المحدود أن هناك علاقة وثيقة بين الصحة الجيدة والنجاح.5. الخوف من المخاطرةأورد الموقع أن ستة بالمئة فقط من الأشخاص الفقراء الذين شملتهم الدراسة وافقوا على المخاطرة لتحقيق النجاح، مقارنة بأكثر من نصف المشاركين من الأثرياء.كما أكد العديد من الأثرياء أن التحدي رغم ما ينطوي عليه من مجازفة يمكن أن ينتهي بالفشل أحيانا، إلا أنه يظل فكرة مثيرة للاهتمام وذلك لما يمكن أن يتعلمه الشخص من خوض هذه التجربة بإيجابياتها وسلبياتها.6. مشاهدة برامج تلفزيون الواقع78 بالمئة من الأشخاص محدودي الدخل يحبون معرفة تفاصيل حياة الأشخاص الآخرين في برامج تلفزيون الواقع، في حين أن ستة بالمئة فقط من الأشخاص الناجحين يشاهدون هذا النوع من البرامج.وفي الحقيقة، لا يفضل الأغنياء مشاهدة التلفزيون، حيث أن معظمهم يكتفون بمشاهدته لمدة تقل عن ساعة في اليوم، وينطبق الأمر نفسه على الإنترنت.7. قلة الاهتمام بالمطالعة والقراءةقال فيودور دوستويفسكي إن التوقف عن قراءة الكتب يشبه التوقف عن التفكير. ويشاطر 88 بالمئة من الأغنياء هذا الكاتب الشهير نفس الرأي، حيث يقرأون بمعدل 30 دقيقة كل يوم.في المقابل، صرح 2 بالمئة فقط من الفقراء بأنهم يقضون نفس القدر من الوقت في القراءة.8. الاستيقاظ متأخرا جداأفاد الموقع بأن أكثر من نصف رواد الأعمال يستيقظون قبل ثلاث ساعات على الأقل من بدء يوم العمل، أي حوالي الساعة الخامسة صباحًا تقريبًا، ويقضون وقت فراغهم في التخطيط الصباحي، على غرار القيام بالشؤون المنزلية والعمل على المشاريع الشخصية (بالنسبة لأولئك الذين يعملون في شركات) أو ممارسة الرياضة والتأمل.9. العلاقات السامةحسب ما تظهره أبحاث كرولي فإن 96 بالمئة من ذوي الدخل المحدود منخرطون في علاقات سامة مع أشخاص طاقتهم سلبية.على العكس من ذلك، يرتبط الأشخاص الناجحون بالأشخاص الإيجابيين، حيث تمثل العلاقات الشخصية معهم مكسبا شخصيا. وإلى جانب قضاء وقت مع الأشخاص الإيجابيين، من المهم أيضا تخصيص وقت فراغ لنفسك.10. الإنفاق فوق إمكانياتكنبّه الموقع إلى أن معظم الفقراء ينفقون أكثر بكثير مما يكسبون. ولا شك أنك تعرف أشخاصا يعيشون في مديونية من أجل شراء سيارة أو هاتف باهظ الثمن وغيرها من السلع الاستهلاكية دون انتظار أوقات التخفيضات السنوية، أو يشترونها دون أن يكونوا في حاجة لها. في المقابل، يلتزم الأغنياء بالنمط التالي لتوزيع الدخل:● 20 بالمئة لحساب التوفير● 25 بالمئة لدفع مستلزمات البيت (إيجار، رهن عقاري)● 15 بالمئة للطعام● 10 بالمئة للترفيه● 5 بالمئة لصيانة السيارة● تذهب الأموال المتبقية للنفقات الاستثنائية على غرار الملابس والعلاج والتعليم