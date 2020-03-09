عالم العربي

الجناس هربو علينا:

تصفحت قبل قليل موقع متخصص في احصائيات استعمال الانترنت و المواقع و محركات البحث قوقل وو وكل ما يخص الشبكة العنكبوتية حول العالم

ارقام ضخمة جدا تجعلنا نتسائل عن ماهية تواجدنا و اضافتنا لهاته الارقام

اكثر من مليار و 755 مليون موقع انترنت

اكثر من 4 مليار و 495 مليون مستخدم للنت

اكثر من 5 مليار عملية بحث يوميا في قوقل

اكثر من 5 ملايين مقال و تدوينة يتم نشرها يوميا

و الكثير الكثير

ما الاضافة التي اضفناها نحن كجزائريين و كعالم عربي لاثراء المحتوى العربي

لمادا يقتصر تواجدنا على مواقع التواصل الاجتماعي و نشتهر بالثرثرة غير المحدودة و التعليقات التافهة

لو تطرقنا لاحصائيات التجارة الالكترونية عالميا و مايقابلها عربيا و وطنيا فالوضع مهول

لو تطرقنا لاحصائيات سرعة تدفق الانترنت في الجزائر لصار عيبا طبعا