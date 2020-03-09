عالم العربي

Ali Mohamed ali
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 87
- النقاط
- 3
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
الجناس هربو علينا:
تصفحت قبل قليل موقع متخصص في احصائيات استعمال الانترنت و المواقع و محركات البحث قوقل وو وكل ما يخص الشبكة العنكبوتية حول العالم
ارقام ضخمة جدا تجعلنا نتسائل عن ماهية تواجدنا و اضافتنا لهاته الارقام
اكثر من مليار و 755 مليون موقع انترنت
اكثر من 4 مليار و 495 مليون مستخدم للنت
اكثر من 5 مليار عملية بحث يوميا في قوقل
اكثر من 5 ملايين مقال و تدوينة يتم نشرها يوميا
و الكثير الكثير
ما الاضافة التي اضفناها نحن كجزائريين و كعالم عربي لاثراء المحتوى العربي
لمادا يقتصر تواجدنا على مواقع التواصل الاجتماعي و نشتهر بالثرثرة غير المحدودة و التعليقات التافهة
لو تطرقنا لاحصائيات التجارة الالكترونية عالميا و مايقابلها عربيا و وطنيا فالوضع مهول
لو تطرقنا لاحصائيات سرعة تدفق الانترنت في الجزائر لصار عيبا طبعا
تصفحت قبل قليل موقع متخصص في احصائيات استعمال الانترنت و المواقع و محركات البحث قوقل وو وكل ما يخص الشبكة العنكبوتية حول العالم
ارقام ضخمة جدا تجعلنا نتسائل عن ماهية تواجدنا و اضافتنا لهاته الارقام
اكثر من مليار و 755 مليون موقع انترنت
اكثر من 4 مليار و 495 مليون مستخدم للنت
اكثر من 5 مليار عملية بحث يوميا في قوقل
اكثر من 5 ملايين مقال و تدوينة يتم نشرها يوميا
و الكثير الكثير
ما الاضافة التي اضفناها نحن كجزائريين و كعالم عربي لاثراء المحتوى العربي
لمادا يقتصر تواجدنا على مواقع التواصل الاجتماعي و نشتهر بالثرثرة غير المحدودة و التعليقات التافهة
لو تطرقنا لاحصائيات التجارة الالكترونية عالميا و مايقابلها عربيا و وطنيا فالوضع مهول
لو تطرقنا لاحصائيات سرعة تدفق الانترنت في الجزائر لصار عيبا طبعا