تأملات ووقفات قرانية

أبو العبــــاس

أبو العبــــاس

:: عضو مُتميز ::
إنضم
10 سبتمبر 2009
المشاركات
1,245
النقاط
43
محل الإقامة
سيدي خالد...بسكرة
الجنس
ذكر
" لايُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا " بدأ بالصغيرة قبل الكبيرة فلا تستهينوا ..
اعمل ماشئت فكتابك: ﴿ لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أَحصاها ﴾ وتذكر بأن : - اليوم يُقبل منك ﴿ مثقال ذرة ﴾ - وغدا لن يقبل منك ﴿ملء اﻷرض ذهبا﴾
قال صلى الله عليه وسلم: «إياكم ومحقرات الذنوب, كقوم نزلوا في بطن واد, فجاء ذا بعود, وجاء ذا بعود, حتى أنضجوا خبزتهم, وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه»الصحيحة للألباني
 
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