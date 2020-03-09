تأملات ووقفات قرانية

أبو العبــــاس
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 10 سبتمبر 2009
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- سيدي خالد...بسكرة
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" لايُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا " بدأ بالصغيرة قبل الكبيرة فلا تستهينوا ..
اعمل ماشئت فكتابك: ﴿ لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أَحصاها ﴾ وتذكر بأن : - اليوم يُقبل منك ﴿ مثقال ذرة ﴾ - وغدا لن يقبل منك ﴿ملء اﻷرض ذهبا﴾
قال صلى الله عليه وسلم: «إياكم ومحقرات الذنوب, كقوم نزلوا في بطن واد, فجاء ذا بعود, وجاء ذا بعود, حتى أنضجوا خبزتهم, وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه»الصحيحة للألباني
اعمل ماشئت فكتابك: ﴿ لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أَحصاها ﴾ وتذكر بأن : - اليوم يُقبل منك ﴿ مثقال ذرة ﴾ - وغدا لن يقبل منك ﴿ملء اﻷرض ذهبا﴾
قال صلى الله عليه وسلم: «إياكم ومحقرات الذنوب, كقوم نزلوا في بطن واد, فجاء ذا بعود, وجاء ذا بعود, حتى أنضجوا خبزتهم, وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه»الصحيحة للألباني