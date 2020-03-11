‏ العالم "جيرولامو" (حتّى لا يغالط تنبؤاته)

البشير البشير
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منتدى الصور والكاريكاتير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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عالم الرياضيات الإيطالي "جيرولامو"
عُرف أنه كثير التنبؤ
ذات يوم تنبّأ بتاريخ وفاته
وهو يوم 21 سبتمبر عام 1576م، ولما أتى هذا اليوم
وجد نفسه يتمتَّع بصحة جيدة
فانتحر كي لا يغالط تنبؤاته
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في أمان الله
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********
***
عالم الرياضيات الإيطالي "جيرولامو"
عُرف أنه كثير التنبؤ
ذات يوم تنبّأ بتاريخ وفاته
وهو يوم 21 سبتمبر عام 1576م، ولما أتى هذا اليوم
وجد نفسه يتمتَّع بصحة جيدة
فانتحر كي لا يغالط تنبؤاته
*******************************
*************
في أمان الله