‏ العالم "جيرولامو" (حتّى لا يغالط تنبؤاته)

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,298
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
********************
65686.gif
********
***
عالم الرياضيات الإيطالي "جيرولامو"
عُرف أنه كثير التنبؤ
ذات يوم تنبّأ بتاريخ وفاته
وهو يوم 21 سبتمبر عام 1576م، ‏ولما أتى هذا اليوم
وجد نفسه يتمتَّع بصحة جيدة
فانتحر كي لا يغالط تنبؤاته


7744.jpg

*******************************
*************
في أمان الله

455.gif
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top