‏ العالم "جيرولامو" (حتّى لا يغالط تنبؤاته)

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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‏ عالم الرياضيات الإيطالي "جيرولامو"

عُرف أنه كثير التنبؤ

ذات يوم تنبّأ بتاريخ وفاته

وهو يوم 21 سبتمبر عام 1576م، ‏ولما أتى هذا اليوم

وجد نفسه يتمتَّع بصحة جيدة

فانتحر كي لا يغالط تنبؤاته