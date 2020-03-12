مستجدات فيروس كرونا و كل ما يتعلق به محليا و عالميا ـ

بسم الله

السلام عليكم ايها الاكارم و رحمة الله و بركاته

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ هَؤُلاءِ الدَّعَوَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ : ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي ) .

فسؤال الله العافية و السلامة النفسية و الجسدية و الروحية مقصد عظيم

و واجب كباقي الواجبات ان يحافظ المسلم على صحته



الجميع يعلم ما يعاني منه العالم هته الايام جراء فيروس كورونا

و لا توجد محطة او موقع او منتدى و لا مجلس إلا و محور الحديث عن هذا الوباء



و لمواكبة الامر نفتح هذا الموضوع المثبت نناقش فيه كل ما هو متعلق بالفيروس



عدد الإصابات محليا و عالميا

علاج هذا الفيروس

ادعية و تحصينات

افكار عن التعقيم و الوقاية



ننتظر إثراءكم للموضوع​