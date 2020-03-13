فيروس كورونا يوقف النشاط الكروي في أوروبا

”بعد الأحداث التي جرت اليوم حيث تم الاعلان عن حالات عدوى جديدة بفيروس كورونا والاشتباه في حالات إصابة في الدرجتين الأولى والثانية“.

قالت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم يوم الجمعة إنها قررت تأجيل كل مباريات الدرجتين الأولى والثانية المقررة مطلع الأسبوع وأوصت بتعليق منافسات الدوري حتى الثاني من أبريل نيسان. وأضافت في بيان أنها اتخذت هذا القرار ”بعد الأحداث التي جرت اليوم حيث تم الاعلان عن حالات عدوى جديدة بفيروس كورونا والاشتباه في حالات إصابة في الدرجتين الأولى والثانية“.

وقالت إن اجتماعا للجمعية العمومية يوم الاثنين المقبل سيتم خلاله

التوصية بإيقاف منافسات الدوري في الدرجتين حتى الثاني من أفريل .

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أعلنت رابطة دوري كرة القدم الفرنسية يوم الجمعة أنها قررت تعليق جميع مباريات

بطولتي دوري الدرجة الأولى والثانية في البلاد حتى إشعار آخر بسبب مخاوف تتعلق بانتشار فيروس كورونا.



ويأتي إيقاف المباريات في فرنسا في الوقت الذي امتد فيه تأثير انتشار الفيروس

إلى الكثير من الانشطة والأحداث الرياضية والثقافية والفنية والاقتصادية حول العام.

كما تسبب الفيروس، منذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي،

في وفاة أكثر من 4900 شخص حول العالم إضافة إلى إصابة عشرات الآلاف بالعدوى.



وقالت الرابطة في بيان إن القرار اتخذ وبالاجماع في اعقاب اقتراحات

سابقة بإمكانية استمرار مباريات الدوري الفرنسي بدون حضور جماهيري.





وأضافت الرابطة ”علينا وضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.“



ودعت رابطة اللاعبين الفرنسيين في وقت سابق إلى تأجيل المباريات في حين قرر الاتحاد الفرنسي

لكرة القدم يوم الخميس تأجيل جميع الارتباطات الدولية للمنتخبات الفرنسية في كافة الفئات.



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قالت الأجهزة المسؤولة عن كرة القدم في انجلترا في بيان مشترك

يوم الجمعة إنها قررت وقف جميع بطولات الدوري في انجلترا بما

في ذلك الدوري الممتاز حتى الرابع من إبريل نيسان المقبل بسبب فيروس كورونا.



وأضاف البيان