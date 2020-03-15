عالة على المجتمع الصغير....تفضلوا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



المجتمع الصغير الذيأقصده في موضوعي هو الأسرة لانها تمثل المجتمع الكبير ..في ظاهرة أراها للأسف تفشت داخل أسرنا ...التفريق بين الأولاد لنقل التفريق المادي ...ولا داعي لقول الاهل يحبون كل أولادهم ولا يفرقون بينهم نعم لا أختلف معكم في هذا لا توجد أم ولا أب لا يحبان أولادهما مستحيل

لكن ما أقصده اليوم ..هو التفريق المادي يكبر الأولاد فيعمل من يعمل وتضرب البطالة ما تضربه من أولادهم ...وهناك من يتزوج منهم ويكون ميسور الحال وهنا تبدأ معاناة الشاب البطال داخل أسرته حين يجد الهجوم من الوتلدان ومن الإخوة

وقفت على حالات عديدة يندى لها الجبين ...تصرفات الأهالي تدفع أولادهم الشباب للإنحراف كل سلوك سلبي يؤثر على نفسية الشاب الذي هو أصلا يئس من وضع البلاد وما ياه خارجا يهرب لبيته من فراغ جيبه وقلة فرص العمل ورفقة السوء فتدفعه الكلمات اللاذعة للعودة للشارع لحضن رفقاء السوء يقاسمونه سجائرهم ومخدراتهم وأقراصهم يجد كل ما يريد متوفر بعكس العائلة التي تهاجمه فور دخلوه للمنزل

يستحي من جوعه ...إن أكل كثيرا يسمع كلمات ....روح جيب وكول واش تحب



يستحي من مظهره ...أخدم كالرجال والبس واش تحب



يستحي من إعطاء رأيه والنقاش ....حالتك تكفيك تعرف دبر علاه ما دبرتش على حياتك ..



يعاير بإخوته ..المعاملة المميزة لمن يدخل للمنزل يحمل كيسا أو يضع بضع نقود في حضن أمه ...للأسف حتى الحنان بات يباع ويشترى



أنا هنا لا أحرض على البطالة أو ينام وبنتظر أهله ليصرفوا عليه ...لكن يا جماعة ...هذا شاب يحتاج للٱحتواء فمثلا ..الأم التي بلغت من العمر ما بلغت وتكنز المجوهرات لما لا تساعد إبنها ليفتح مشروع .الأب الهرم الذييمسك مقود سيارته والتي تعد له ببت الآخرة وسيأخذها معه لقبره ..لما لا ؤسلم زمام الأمور لإبنه ...

الأخ الذييتفاخر بعمله ورأس ماله وسيارته ويفيد أصهاره لما لا يكون اليد والسند لأخيه ما المانع



لما لا يكون إجتماع أسري للنظر في حالة إبنهم البطال جذبه من الأصدقاء اللذبن يوفرون له كل شيء بعكس العائلة التي تدفعه دفعا لهؤلاء



التفريق المادي بين الأولاد تفضيل الأفضل ماديا على البطال ..برأي سلاح قاتل ...قاتل نفسبا لذاك البطال ...دافع جد قوي ليحاول الموت في قوارب الموت ...دافع قوي لجماعة المخدرات والانحراف .....اين يفر هذا الشاب من جيبه الفرغ وحظه العاتر ...الى اسرة تعايره بهذا العجز. أم إلى أصدقاء يوفرون ما يريد والثمن تدمير حياته



رأيكم يهمني



ماهي الحلول برأيكم؟

لما وصلنا لزمن حتى ما تأكل يعايروك به ؟

هل صلة الرحم وحنان الاهل تشتريه الأموال؟





شكرا لكم