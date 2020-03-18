خبر سار15 حقيقة إيجابية حول كورونا تدعو للتفاؤل

رغم ما آثاره انتشار وباء كورونا من فزع عالمى وحالة من القلق بعد ارتفاع حالات الإصابة والوفيات بمختلف دول العالم، إلا أن هناك حقائق علمية لا يمكن إغفالها تدعو للتفاؤل، وهى على النحو التالى:1- قامت الصين بإغلاق آخر مستشفى لفيروس كورونا، حيث لا توجد حالات جديدة تحتاج إلى العلاج هناك.2- نجح الأطباء في الهند في علاج فيروس كورونا، بمزيج من الأدوية المستخدمةLopinavir ، Retonovir ، Oseltamivir مع Chlorphenamine. وسوف يقترحون نفس الدواء على الصعيد العالمي.3- يقول باحثو مركز إيراسموس الطبى أنهم عثروا على جسم مضاد ضد فيروس كورونا.4- أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن تطويرها اختبارا داخليا قد يخفف من الضغط على المعامل المركزية التى تقوم بإجراء فحوصات فيروس كورونا، ما سيسمح لاختبار 1000 شخص يوميًا، بمشاركة الدكتورة المصرية هبة مصطفى مديرة مختبر الفيروسات الجزيئية التى أعلنت تطوير اختبار داخلى لفيروس كورونا فى 3 أيام فقط.5- تعافت جدة صينية عمرها 103 سنوات من كوفيد 19 بعد علاجها لمدة 6 أيام فى ووهان بالصين.6- تعيد آبل فتح جميع متاجر الصين الـ 42 .7- طورت كليفلاند كلينك اختبار كوفيد الذي يعطي نتائج في ساعات وليس أيام8- أخبار جيدة من كوريا الجنوبية، حيث يتناقص عدد الحالات الجديدة.9- يقول الخبراء إن إيطاليا تتعرض لضربة شديدة، فقط لأن لديها أكبر عدد من كبار السن في أوروبا.10- شفاء 3 مرضى بالفيروس التاجي في ماريلاند بالكامل؛ وعادوا إلى ممارسة حياتهم اليومية.11- تحرز شبكة من العلماء الكنديين تقدمًا ممتازًا في البحث عن كوفيد 1912- تقوم إحدى شركات التكنولوجيا الحيوية فى سان دييجو بتطوير لقاح كوفيد 19 بالتعاون مع جامعة ديوك وجامعة سنغافورة الوطنية.13- تعافت أول حالة إيجابية من مقاطعة تولسا وجاءت نتيجة الاختبارات التى أجريت لهذا الشخص سلبية، مما يعنى تعافيه.14- يظهر متتبع فيروسات التاجى الذى وضعته جامعة جونز هوبكنز للطب أن أكثر من 73000 شخص فى جميع أنحاء العالم قد تعافوا من كوفيد-19 حتى الآن.15 - يمكن للبلازما من المرضى الذين تم شفاؤهم حديثًا من كوفيد-19 علاج الآخرين المصابين بالفيروس.