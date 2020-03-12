كل يوم معلومة طبية متجدد

فترة حضانة فيروس كورونا

مع ظهور فيروس كورونا في نهاية 2019 في الصين وبالتحديد في مدينة ووهان، وارتفاع معدل الإصابات في الكثير من الدول، بدأت دول العالم في إجراء الأبحاث لمحاولة الوصول إلى مصل مضاد في أسرع وقت ممكن. سنتعرف في مقالنا على كثير من المعلومات عن هذا الفيروس و فترة حضانة فيروس كورونا .



المقصود هنا بفترة حضانة فيروس كورونا

هي الفترة الزمنية المنقضية بين التعرض للفيروس وبين بداية ظهور الأعراض. قبل أن نتطرق إلى فترة حضانة فيروس كورونا ،

لابد من التعرف على هذا الفيروس

وكيف تتم الإصابة به؟

ما هو فيروس كورونا وما هي أعراضه؟

فيروس كورونا يتكون من مجموعة من الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي بشكل مباشر. قد لا تظهر على الأشخاص المصابين أعراض واضحة،

وقد تظهر أعراض من خفيفة إلى متوسطة،

وأيضا في بعض الحالات من الممكن أن يتسبب فيروس كورونا في الإصابة بالاتهاب الرئوي. تتمثل الأعراض الأكثر شيوعا في:

حمى.

ضيق في التنفس.

سعال جاف.

ألم في العضلات .

كيف تتم الإصابة بفيروس كورونا؟

هناك العديد من الطرق التي ينتقل بها فيروس كورونا من شخص لآخر، وتظل فترة حضانة فيروس كورونا هي العامل الأساسي في تحديد الإصابة، ويمكن انتقال فيروس كورونا بالطرق الآتية:

انتقال الفيروس عن طريق الرذاذ الناتج من الشخص المصاب عن طريق السعال والعطس.

مخالطة شخص مصاب بالفيروس أو استخدام أدواته.

ملامسة الأسطح التي كان قد لامسها شخص مصاب من قبل.



فترة حضانة فيروس كورونا

تم اجراء العديد من الأبحاث للتوصل إلى فترة حضانة فيروس كورونا ، وأشارت نتائج هذه الأبحاث أن فترة حضانة الفيروس تبدأ من 1-14 يوم وفي بعض الحالات من الممكن أن تمتد لتصل إلى 24 يوم لحين ظهور أول أعراض الفيروس. ولكن هناك بعض الأبحاث التي أظهرت مؤخرا أن متوسط فترة حضانة الفيروس هي 5 أيام قد تزيد أو تقل عن ذلك



بعض الحقائق عن فيروس كورونا

يظل فيروس كورونا عالقا لفترة من الوقت على الأسطح الناعمة أو الصلبة مثل مقبض الباب أو زر المصعد،

وقد أشارت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا من الممكن أن يعيش على الأسطح لبضع ساعات أو لعدة أيام ويعتمد هذا على تأثير عدة عوامل مثل

الطقس.

أما عن انتقال الفيروس من خلال الطعام،

لم يتم تأكيد هذه المعلومة حتى الآن، ولكن بعد إجراء التحاليل لبعض الحالات المصابة تم اكتشاف وجود فيروس كورونا في براز بعض الحالات. لذا لابد من غسل وطهي الطعام بشكل جيد، فطهي الطعام يقتل الفيروس.

لذا لابد من اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار هذا الفيروس، والتي تتمثل في:

غسل اليدين جيدا بشكل مستمر،

كما ينصح باستخدام معقم اليدين.

الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين أي شخص يعاني من السعال أو العطس.

عدم ملامسة اليدين للأنف والفم والعين.

تطهير الأسطح جيدا باستمرار.

عدم التواجد في أماكن التجمعات.

ارتداء الكمامة الواقية في حالة التواجد في أماكن التجمعات.

طهي الطعام جيدا.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

أشارت العديد من التقارير إلى تعرض جميع الفئات العمرية لفيروس كورونا،

ولكن من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

تشير نتائج الأبحاث أن

كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر عرضة للإصابة وحتى الوفاة

، حيث تشير التقارير أن النسبة الأكبر في حالات الوفاة هي لأشخاص تعدوا سن الـ 60 وكان معظمهم من أصحاب الأمراض المزمنة.

لذا يجب علينا اتباع الإجراءات الوقائية لحماية أنفسنا وعائلاتنا.