عرض بيع متوفر 500 دولار PAYONEER مقابل Baridi Mob / CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
abdouker
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
185.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
abdouker

abdouker

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
11 ديسمبر 2015
المشاركات
314
النقاط
507
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بيع مبلغ 500 دولار بايونير
المصدر : اعمال حرة


ملاحظات:
-لا توجد عمولة في الإرسال
-التحويل عبر c2c
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل يرجى الانتظار حتى التأكد عبر موقع البريد بين 03:00 و 05:00 صباحا فور تحديث كشف الحساب
-إذا لم يتم الدفع الفوري لكم معناه لم تصل الرسالة القصيرة.

تنبيهات:
-الأولوية لمن يحجز كامل المبلغ
-مدة الحجز للمشتري 24 ساعة ثم الحجز للذي يليه
-الرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
 

المرفقات

Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
587
النقاط
531
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى :
@Adam dz و @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق.....
 
M

MOKTOP

:: عضو منتسِب ::
إنضم
29 مارس 2016
المشاركات
34
النقاط
3
محل الإقامة
Batna
الجنس
ذكر
اذا كان ممكن شراء بيتكوين او USDT على منصة بيننص بالبطاقة
اخذ كل المبلغ و اتحمل عمولة 3.5 بالمئة
 
abdouker

abdouker

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
11 ديسمبر 2015
المشاركات
314
النقاط
507
الجنس
ذكر
قال MOKTOP:
اذا كان ممكن شراء بيتكوين او USDT على منصة بيننص بالبطاقة
اخذ كل المبلغ و اتحمل عمولة 3.5 بالمئة
إضغط للتوسيع...
اخي أسأل الذي يتعامل ب البيتكوين
 
abdouker

abdouker

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
11 ديسمبر 2015
المشاركات
314
النقاط
507
الجنس
ذكر
المتبقي 500 دولار
 
ihabdk

ihabdk

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 مارس 2016
المشاركات
97
النقاط
3
أخي احجزلي المبلغ كاملا و الدفع اليوم ان شاء الله. سارع في ارسال المعلومات
 
abdouker

abdouker

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
11 ديسمبر 2015
المشاركات
314
النقاط
507
الجنس
ذكر
حسنا اخي تم الحجز
و جاري إرسال معلومات الدفع
 
S

sifo1993

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 مارس 2020
المشاركات
2
النقاط
2
العمر
26
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
قال abdouker:
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بيع مبلغ 500 دولار بايونير
المصدر : اعمال حرة


ملاحظات:
-لا توجد عمولة في الإرسال
-التحويل عبر c2c
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل يرجى الانتظار حتى التأكد عبر موقع البريد بين 03:00 و 05:00 صباحا فور تحديث كشف الحساب
-إذا لم يتم الدفع الفوري لكم معناه لم تصل الرسالة القصيرة.

تنبيهات:
-الأولوية لمن يحجز كامل المبلغ
-مدة الحجز للمشتري 24 ساعة ثم الحجز للذي يليه
-الرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
إضغط للتوسيع...
اخ
 
abdouker

abdouker

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
11 ديسمبر 2015
المشاركات
314
النقاط
507
الجنس
ذكر
قال ihabdk:
أخي احجزلي المبلغ كاملا و الدفع اليوم ان شاء الله. سارع في ارسال المعلومات
إضغط للتوسيع...
تم الدفع اخي 400 دولار الرجاء التحقق
 
abdouker

abdouker

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
11 ديسمبر 2015
المشاركات
314
النقاط
507
الجنس
ذكر
المتبقي 400 دولار
 
abdouker

abdouker

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
11 ديسمبر 2015
المشاركات
314
النقاط
507
الجنس
ذكر
المتبقي 100 دولار
 
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