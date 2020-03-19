السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

حقيقة ما أطرحه هنا ليس بمشكلة و لكنني اخترت هذا الفرع بسبب خاصية اخفاء الهوية

انا ربة بيت و ام اطفال صغار افكر في عمل بسيط لا يتطلب جهدا ووقتا نظرا لانشغالي بالتربية لأتكفل من خلاله و لو بمصاريفي الخاصة و اؤمن إيمانا شديدا بضرورة اتخاذ كل الأسباب ثم التوكل على الله في الرزق

لدي مبلغ مليون فقط قمت بادخارها هي راس مالي فقط

اقترح أخي علي شراء خروف صغير و تربيته بما انه سياكل من قشر الخضروات و الطعام المتبقي ثم بيعه عندما يكبر خصوصا بموسم العيد راقتني الفكرة و لكنني لأسباب قد لا أستطيع تربيته ببيتي

فهل لديكم افكار أخرى و شكرا

علما انني اريد عملا لا يتطلب الوقت و لا الجهد كثيرا لان غالب وقتي لأطفالي

و السلام عليكم

دعواتكم بالتوفيق