بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اعط لقلبك فسحة من وقتك كل يوم تتدبر في خلق الله وملكوته،وبعد أيام قلائل ستدرك كم كنت غافلا !سبحان من قال

"ويفكرون في خلق السماوات والأرض ،ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك".

إلى كل مهموم