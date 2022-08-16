الجزء الثاني ـ وجها لوجه مع العالم الآخر

الجزء الثاني

ـ كيف عرفتم المكان

ـ و كيف تعرفتم على الفقيه او الحكيم

ـ هكذا و بهته البساطة دونما معرفة من هو و من أين أصله و فصله

ـ طيب أنا موافق لكن ما الضامن

ـ طيب طيب خلاص انا موافق انا موافق بشرط السرية و ان لا يعرف أحد بالأمر و إلا الاتفاق بيننا باطل