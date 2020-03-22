تحليل شخصية اللامكترث(له علاقة بالكورونا)

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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السلام عليكم جميعا .

في كل مناسبة صغيرة كانت او كبيرة تتسابق التعليقات قبل الافعال وقد يحدث العكس عند أصحاب الهمم العالية او أصحاب النقم الهاوية وتفضح الآراء والأقوال طبائع النفوس وعصارة العقول ويتنافس الناس بينهم في ابراز قدراتهم على التعبير والاقناع والافهام ولحد هذا السطر اقول انها ظاهرة طبيعية وفطرية حتى أصل للامعقول وهو التنافس على عدم الاكتراث وان لم يقترن بعدم الفعل فان اقترن بالفعل والحركة كان أكثر مصيبة. فيا طيب العيش مع شخص غير مكترث وساكن هادئ على العيش مع شخص غير مكترث ويؤذي بفعله من حوله متهور الى حد الاعتراض على السليم ومحاربة الصحيح.

في مثل هذا الوضع الحساس الذي نعيشه ونتقاسمه لاول مرة مع كل العالم في خط واحد لمواجهة خطر تفشي وباء عالمي مميت لايجد بعض أصناف البشر حرجا في التوجه عكس التيار السليم حتى وسط اتفاق الجميع والوقوف عائقا في وجه جميع المحاولات للحد من انتشار الوباء تارة باطلاق تعليقات لامبالية بالوضع والاجراءات والتحذيرات وتارة بالتحرك والاجتهاد حتى في إبراز مدى جهله وتعنته وفرضه على الوضع العام وضنه أنه خارج حلقة الحياة البشرية وأنه خارج هذا الهراء العلمي والصحي بينما هو في الواقع يقوم بالانفصال من الحياة البشرية والانظمام الى الحلقة المرضية المعدية للوباء ويساهم في امتداده تعنتا و" تغنانت " فقط ليظهر أمام الجميع أنه البطل الذي لا يمسه ضرر طيلة زمن الفيلم وأنه فوق علم وثقافة وفقه الجميع فتراه يخوض تارة في تفكيك شفرة الفيروس وتهوين مضاره وتارة يفتي في بطلان فتوى غلق المساجد وتارة يخوض في السياسة والحروب الاستخباراتية بين الدول وكأنه مدير مكتب استخبارات بالوكالة وهو نفسه نفسه غير المكترث بمكان رمي الفضلات ولا بمكان ركن السيارات ولا بمكان وضع الاحذية في المساجد ولا بمكانه في طابور الانتظار ولا بدوره في الكلام في التجمعات ولا بظروف دراسة ابناءه في المدارس ولا بظروف زوجته في التربية او تأدية الواجبات ولا بظروف جيرانه أو إخوانه او وطنه وهو المتاجر بالمحن المعطل للرأي السديد فهو المدافع الشرس عن ذاته المصر على رأيه المبرر لفعله وهو نفسه من لا يكترث للاجراءات الاحترازية لحصار الوباء أو الحفاظ على الهدوء والاستقرار العام.

كيف يقتنعون أم أنه من المُحال ؟
 
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الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
اهلا بالاخ الطيب و الاستاذ ريحانة اللمة
الكارثة وجود نوعان من الجهل
جهل بسيط عند عوام الناس هذا مغلوب عليه بعد 10 محاولات او 10 ركلات
و هناك جهل مركب و هم جهل الطبقة المتعلمة بين ضفرين
و هذا النوع من الجهل يصعب التغلب عليه و يكاد يكون مزمنا
يأتيك الفيهوم هذا بقول لا تجد حتى كيف ترد عليه فينفي الكورونا جملة
واحدة و بعدها يتحدث عن المؤامرات ليختمها بالبطولات الاسطورية
لرجال ابطال فقط في عقله او عند جماعته

اليوم كنا مع حملة و لتطعيم و تعقيم و تنظيف الاحياء و توجيه الناس
النصف التزم البيوت و النصف لم يلتزموا الا بتدخل القزولة و القوى الامنية
و الصراخ و التوبيخ ذهب الى بيته و دخل على مضض كأنه يساق الى الحجيم
عنوة
سبحان الله يؤتى بالسلطان مالا يؤتى بالقرآن
تقرى عليه 60 حزب و الله ما يتحرك بالعصا ضربين ينضبط ههههههه
 
أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
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1,161
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الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
كأنه يساق الى الحجيم
عنوة
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أخي @الامين محمد
أكاد أجزم أن الحقيقة لا تعدو ما ذكرته ..:LOL:
لو كان من الأسوياء لكانت تنتظره في بيته جنّة .. :)
لكن أمثال أولئك [المسخ] تجده قد حول بيته إلى جحيم ..
لذلك لا يُطيقُ المكوث فيه ..
/
 
أمير جزائري حر

أمير جزائري حر

:: عضو مُتميز ::
إنضم
4 جوان 2015
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النقاط
71
الجنس
ذكر
قال فريد أبوفيصل:
شخص غير مكترث ويؤذي بفعله من حوله
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تحية طيبة أبا فيصل ..
ذلك الشخص [غير المكترث] هو نبت خبيث شيطاني ..
مصداق قوله تعالى: [ والذي خُبُث لا يخرجُ إلا نكدا ]
هو نكد على من حوله ..
أنفس مريضة ..
ومن أسماء هؤلاء [الأجسام الغريبة] تجد ألفاظا غريبة على شاكلتهم في اللغة العربية ..
واختر ما شئت..:):unsure:: رويبضة // دهماء // غوغاء // رِعاع ... وغيرها كثير
لا يفقهون غير صدى العصا على رؤوسهم ..
قرأت لأحدهم مؤخرا يقول: أنه مستمتع بما يحدث للبشرية ..
طبعا لأنه يرى بعقله الصغير الضّامر بأنه بمنأى عن ذلك ..
تخيّل إلى أي حدّ ..
بعضهم ينتظر ويتطلع إلى موت الأباء والأجداد ..
وإن لم يصرّح بها علانية ..
لكنه يقولها لك بشكل غير مباشر : [ الوباء لا يقتل الشباب ] ..
أليسوا نبتا شيطانيا غريبا عن مجتمعنا ..
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أرجو أن لا أكون خارج نطاق موضوعك ..

تحياتي /
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز::
إنضم
22 ديسمبر 2018
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محل الإقامة
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الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
.
هناك فرق اريد ابانته ان شاء الله وهو الفرق بين الهلع وبين الحذر والتخوف العقلاني فالهلوع ما ان يسمع معلومة ولو كانت صائبة يجري نحوها جري الخائفة من الحتف فهي تذهب نحو الكمين بغير ارادة.
رجوعا لكلامك يا صاح، الفت تلك النفوس الثرثرة فهي تتكلم في كل شيء ولا تفقه اي شيء والكأس الفراغ له ضجيج وصخب
واللامكترث هو الجاهل ذو القلب الميت
ولو عرف قيمة النفس لأعطى للامر حيزا من تفكيره واجتهد في تحصيل المصلحة الظاهرة بدل التكلم في اشياء تعد سرابا.
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,839
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
قال عبدالرؤوف:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
.
هناك فرق اريد ابانته ان شاء الله وهو الفرق بين الهلع وبين الحذر والتخوف العقلاني فالهلوع ما ان يسمع معلومة ولو كانت صائبة يجري نحوها جري الخائفة من الحتف فهي تذهب نحو الكمين بغير ارادة.
رجوعا لكلامك يا صاح، الفت تلك النفوس الثرثرة فهي تتكلم في كل شيء ولا تفقه اي شيء والكأس الفراغ له ضجيج وصخب
واللامكترث هو الجاهل ذو القلب الميت
ولو عرف قيمة النفس لأعطى للامر حيزا من تفكيره واجتهد في تحصيل المصلحة الظاهرة بدل التكلم في اشياء تعد سرابا.
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اخي الاستاذ عبدالرؤووف والله اشتقنا لجولاتك في اللمة
واش هاذ الغيبة حبيبي
 
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