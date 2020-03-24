عودة من زمن 2010 ⁦✌️⁩⁦✌️⁩😁

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهيسعدني ان اجد منتدى اللمة الجزائرية لازال موجود ... عندما كنت في عمر 14 سنة 15 سنة كنت احد الاعضاء النشطة في هذا المنتدى خاصة قسم واش راك تهدر ..أتذكر انني كنت في صدد التحضير لشهادة تعليم المتوسط وكم تلقيت مساعادات من اصدقاء هنا كان لي الشرف بمعرفتهم ... ما اجمل ان تجد منشوراتك القديمة وتتذكر تفكيرك كيف كان وانت صغيرعدت بعد 10 سنين او اكثر اصبح الآن عمري 26 سنة ولازلت أتذكر جيدا هذا المنتدى وبعض الاعضاء و تمنيت لو بقينا على اتصال عضوية القديمة القطة الزهرية ليتني أستطيع اعادة دخول إلى ذلك الحساب ... اتمنى لكن مزيد من النجاح