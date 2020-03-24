عودة من زمن 2010 ⁦✌️⁩⁦✌️⁩😁

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Fed oua

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 مارس 2020
المشاركات
3
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
Constantine
الجنس
أنثى
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني ان اجد منتدى اللمة الجزائرية لازال موجود ... عندما كنت في عمر 14 سنة 15 سنة كنت احد الاعضاء النشطة في هذا المنتدى خاصة قسم واش راك تهدر ..أتذكر انني كنت في صدد التحضير لشهادة تعليم المتوسط وكم تلقيت مساعادات من اصدقاء هنا كان لي الشرف بمعرفتهم ... ما اجمل ان تجد منشوراتك القديمة وتتذكر تفكيرك كيف كان وانت صغير 😍 عدت بعد 10 سنين او اكثر اصبح الآن عمري 26 سنة ولازلت أتذكر جيدا هذا المنتدى وبعض الاعضاء و تمنيت لو بقينا على اتصال عضوية القديمة القطة الزهرية ليتني أستطيع اعادة دخول إلى ذلك الحساب ... اتمنى لكن مزيد من النجاح
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
2,415
النقاط
611
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
مرحبا بك وعودة ميمونة إلى أسرة اللمة
اتصلي بالإدارة لحل مشكل العضوية وان شاء الله خير
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,774
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا بيك اختي هههه عاش من شافك كنا نعيطولك القطة هههه
ايام الكناري السعيد والشيفا ومول الكوستيم... بنت قسنطينة... وبزاف اعضاء ربي يذكرهم بالخير
اذا كنتي تودين ارجاع عضويتك القديمة فراسليني عبر الخاص...
منورة دارك من جديد
 
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Fed oua

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 مارس 2020
المشاركات
3
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
Constantine
الجنس
أنثى
قال البشير البشير:
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
مرحبا بك وعودة ميمونة إلى أسرة اللمة
اتصلي بالإدارة لحل مشكل العضوية وان شاء الله خير
إضغط للتوسيع...
شكرا لك اخي الكريم اتصلت بالاخ فتحي
 
F

Fed oua

:: عضو منتسِب ::
إنضم
24 مارس 2020
المشاركات
3
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
Constantine
الجنس
أنثى
قال السلطانة:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا بيك اختي هههه عاش من شافك كنا نعيطولك القطة هههه
ايام الكناري السعيد والشيفا ومول الكوستيم... بنت قسنطينة... وبزاف اعضاء ربي يذكرهم بالخير
اذا كنتي تودين ارجاع عضويتك القديمة فراسليني عبر الخاص...
منورة دارك من جديد
إضغط للتوسيع...
اهلين بيك .... ايييه قطة و قطقوطة واش كنت نديها في روحي ...اعضاء توحشتهم مينو امين حاج مكانش خويا بارصا وبزااااف ..اختي اتصلت باخي فتحي وعندي مشكل فكلمة المرور ماحبتش تصلح
 
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